РФ будет использовать любой повод, чтобы не возвращать защитников Мариуполя — генпрокурор

Российские оккупанты будут использовать любой повод, чтобы не возвращать защитников Мариуполя из плена. Об этом сообщил генеральный прокурор Андрей Костин в интервью Lb.ua.

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По его словам, судьба пленных защитников Мариуполя — это "весьма сложная история", над которой работают очень много людей.

"Работа над возвращением очень сложная, любой повод, который Россия может использовать, чтобы не возвращать пленных, она будет использовать", — сказал Костин.

Также он заявил, что по теракту в Еленовке, где россияне убили украинских военнопленных, открыто уголовное производство. Что касается Мариуполя — оккупанты делают все, чтобы скрыть следы своих военных преступлений.

СПРАВКА. 17 мая Генштаб ВСУ заявил, что командирам находящихся на Азовстали подразделений был отдан приказ сохранить жизнь личного состава. Украинская сторона назвала это операцией по спасению защитников Мариуполя, которой способствуют ООН и Международный комитет Красного Креста. РФ считает, что украинские военнослужащие "сдались в плен".

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Дмитро Гриниченко

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