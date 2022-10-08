Россия атаковала тремя дронами-камикадзе Николаевскую и Одесскую области, ПВО сбила их все

Вечером 7 октября российские оккупанты атаковали дронами-камикадзе Николаевскую и Одесскую области. Украинская противовоздушная оборона сбила их все. Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.

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Как отмечается, враг продолжает атаковать Украину с южного направления беспилотниками иранского производства.

7 октября с 20:00 до 21:30 российские оккупационные войска атаковали тремя дронами-камикадзе Shahed-136 Одесскую и Николаевскую области.

"Все три барражирующих боеприпаса сбиты силами и средствами противовоздушной обороны. Воздушное командование "Юг", – говорится в сообщении.

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