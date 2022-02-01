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Россия письменно ответила на встречные предложения США по безопасности – WP

Цей матеріал також доступний українською
01.02.2022, 06:36
Россия письменно ответила на встречные предложения США по безопасности – WP - Фото
Энтони Блинкен и Сергей Лавров (Фото - ЕРА)

Россия передала письменный ответ на предложения США по безопасности, которые Вашингтон сделал после геополитического ультиматума Москвы, в частности, ее требования не брать Украину в НАТО и вернуть силы Альянса в рубежи 1997 года. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на неназванного американского чиновника.

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"Мы можем подтвердить, что получили письменный ответ от России", – сказал он.

Источник не раскрыл деталей российского ответа. По его словам, было бы непродуктивно вести публичные переговоры, поэтому США оставят на усмотрение России, если Кремль захочет обсудить свой ответ.

"Мы по-прежнему полностью привержены диалогу для решения этих вопросов и продолжим тесные консультации с нашими союзниками и партнерами, включая Украину", – добавил он.

Ранее Россия публично негативно реагировала на встречные предложения США по безопасности. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не увидел в них "позитивной реакции", а спикер Кремля Дмитрий Песков заявил: "Нельзя сказать, что наши взгляды были приняты во внимание или что была продемонстрирована готовность принять во внимание нашу озабоченность".

В то же время госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что Вашингтон предлагает "серьезный дипломатический путь вперед", если Москва его выберет. При этом американские официальные лица подчеркнули: США не согласились на требование России прекратить политику открытых дверей в НАТО.

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Марк Сировой
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