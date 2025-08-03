Россияне убили трех человек в Запорожской области
В воскресенье 3 августа россияне убили трех человек в Степногорской общине в Запорожье, сообщил руководитель обладминистрации Иван Федоров.
"Враг атаковал громаду в течение дня. Разрушены частные дома. В результате ударов погибли три человека – мужчины 50 и 40 лет и женщина 58 лет", – написал он.
Ранее вечером Министерство внутренних дел сообщило, что в прифронтовом Гуляйполе оккупанты ударили дроном по пожарно-спасательному автомобилю, когда чрезвычайники тушили пожар легкового авто. Обошлось без пострадавших.
- В субботу, 2 августа, россияне нанесли удары по населенным пунктам Донецкой и Запорожской областей – есть раненые и разрушения.
В ночь на 3 августа оккупанты били по украинским городам ракетами и ударными беспилотниками. В Николаеве и на Харьковщине под удар попали жилые дома, есть пострадавшие. В Николаевской области и Херсоне после атаки исчезало электроснабжение.
- Спасатели достали из-под руин еще двух жертв атаки захватчиков по пятиэтажке в Краматорске 31 июля, количество погибших увеличилось до пяти.
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