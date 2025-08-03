Россияне убили трех человек в Запорожской области

Захватчики в течение дня обстреливали Степногорскую общину, а также атаковали пожарную машину в Гуляйполе

Иллюстративное фото: ресурс оккупантов

В воскресенье 3 августа россияне убили трех человек в Степногорской общине в Запорожье, сообщил руководитель обладминистрации Иван Федоров.

"Враг атаковал громаду в течение дня. Разрушены частные дома. В результате ударов погибли три человека – мужчины 50 и 40 лет и женщина 58 лет", – написал он.

Ранее вечером Министерство внутренних дел сообщило, что в прифронтовом Гуляйполе оккупанты ударили дроном по пожарно-спасательному автомобилю, когда чрезвычайники тушили пожар легкового авто. Обошлось без пострадавших.

Фото: Telegram-канал МВД

Степногорск (белая отметка, обведенная красным) и Гуляйполе на карте Deepstate