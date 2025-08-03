Росіяни вбили трьох людей у Запорізькій області

Загарбники впродовж дня били по Степногірській громаді, а також атакували пожежну машину у Гуляйполі

Ілюстративне фото: ресурс окупантів

У неділю 3 серпня росіяни убили трьох людей у Степногірській громаді на Запоріжжі, повідомив керівник обладміністрації Іван Федоров.

"Ворог атакував громаду упродовж дня. Зруйновані приватні будинки. Внаслідок ударів загинули троє людей – чоловіки 50 та 40 років і жінка 58 років", – написав він.

Раніше ввечері Міністерство внутрішніх справ повідомило, що у прифронтовому Гуляйполі окупанти вдарили дроном по пожежно-рятувальному автомобілю, коли надзвичайники гасили пожежу легкового авто. Обійшлося без постраждалих.

Фото: Telegram-канал МВС

Степногірськ (біла позначка, обведена червоним) та Гуляйполе на мапі Deepstate