Росіяни вбили трьох людей у Запорізькій області
У неділю 3 серпня росіяни убили трьох людей у Степногірській громаді на Запоріжжі, повідомив керівник обладміністрації Іван Федоров.
"Ворог атакував громаду упродовж дня. Зруйновані приватні будинки. Внаслідок ударів загинули троє людей – чоловіки 50 та 40 років і жінка 58 років", – написав він.
Раніше ввечері Міністерство внутрішніх справ повідомило, що у прифронтовому Гуляйполі окупанти вдарили дроном по пожежно-рятувальному автомобілю, коли надзвичайники гасили пожежу легкового авто. Обійшлося без постраждалих.
- У суботу, 2 серпня, росіяни завдали ударів по населених пунктах Донецької та Запорізької областей – є поранені та руйнування.
У ніч проти 3 серпня окупанти били по українських містах ракетами й ударними безпілотниками. У Миколаєві й на Харківщині під удар потрапили житлові будинки, є постраждалі. У Миколаївській області та Херсоні після атаки зникало електропостачання.
- Рятувальники дістали з-під руїн ще двох жертв атаки загарбників по п'ятиповерхівці у Краматорську 31 липня, кількість загиблих збільшилась до п'яти.
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