Рубио: Впервые у нас есть конкретные примеры того, чего Россия хочет для прекращения войны
После визита в Москву специального посланника президента США Стива Уиткоффа американская сторона впервые получила перечень условий, при которых российский диктатор Владимир Путин согласиться прекратить войну. Об этом заявил Государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио в интервью Fox Business.
"Впервые, возможно, с начала работы этой администрации, у нас есть конкретные примеры того, чего Россия просила бы для прекращения войны. До сих пор у нас этого не было", – сказал Рубио.
По его словам, российские условия могут быть неприемлемы для Украины и европейских союзников, но они являются отправной точкой для работы над сближением позиций сторон.
"Сейчас это могут быть не те условия, которые Украина может принять, или, честно говоря, которые приняли бы другие. Но, по крайней мере, у нас есть над чем работать", – заявил госсекретарь США.
По его словам, встреча президента США Дональд Трамп с Путиным и президентом Владимиром Зеленским зависит от того, насколько удастся сблизить позиции Киева и Москвы.
"Многое будет зависеть от того, насколько близко мы сможем сблизить две стороны. Сможем ли мы пройти 85% пути или 75% пути. Я не думаю, что можно провести встречу на уровне лидеров, если вы недостаточно близки, потому что тогда ничего из этой встречи не получится. Поэтому мы хотим сблизить [стороны] достаточно, а затем дать президенту [Трампу] возможность прийти и заключить [мирное соглашение]", – сказал Рубио.
Он отказался оценивать сроки согласования позиций.
"Это может занять часы, это может занять дни – честно говоря, это может занять недели. Мы не знаем. Но мы попробуем", – заверил он.
- 6 августа в Москве состоялась встреча Путина с Уиткоффом. Трамп говорит, они "достигли значительного прогресса". После встречи Трамп позвонил Зеленскому – они обсудили то, что было озвучено в Москве.
- Зеленский после разговора заявил, что, похоже, теперь Россия больше настроена на прекращение огня. Он анонсировал встречу советников по безопасности Украины и партнеров для определения общей позиции.
- По данным газеты NYT, Трамп хочет встретиться с Путиным на следующей неделе, а затем втроем с Зеленским и без Европы.
Комментарии (0)