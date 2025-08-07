Рубио: Впервые у нас есть конкретные примеры того, чего Россия хочет для прекращения войны

Встреча Трампа с Путиным и Зеленским зависит от того, насколько условия Кремля будут приближены к позиции Украины

Марко Рубио (Фото: EPA)

После визита в Москву специального посланника президента США Стива Уиткоффа американская сторона впервые получила перечень условий, при которых российский диктатор Владимир Путин согласиться прекратить войну. Об этом заявил Государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио в интервью Fox Business.

"Впервые, возможно, с начала работы этой администрации, у нас есть конкретные примеры того, чего Россия просила бы для прекращения войны. До сих пор у нас этого не было", – сказал Рубио.

По его словам, российские условия могут быть неприемлемы для Украины и европейских союзников, но они являются отправной точкой для работы над сближением позиций сторон.

"Сейчас это могут быть не те условия, которые Украина может принять, или, честно говоря, которые приняли бы другие. Но, по крайней мере, у нас есть над чем работать", – заявил госсекретарь США.

По его словам, встреча президента США Дональд Трамп с Путиным и президентом Владимиром Зеленским зависит от того, насколько удастся сблизить позиции Киева и Москвы.

"Многое будет зависеть от того, насколько близко мы сможем сблизить две стороны. Сможем ли мы пройти 85% пути или 75% пути. Я не думаю, что можно провести встречу на уровне лидеров, если вы недостаточно близки, потому что тогда ничего из этой встречи не получится. Поэтому мы хотим сблизить [стороны] достаточно, а затем дать президенту [Трампу] возможность прийти и заключить [мирное соглашение]", – сказал Рубио.

Он отказался оценивать сроки согласования позиций.

"Это может занять часы, это может занять дни – честно говоря, это может занять недели. Мы не знаем. Но мы попробуем", – заверил он.