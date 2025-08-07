Рубіо: Вперше ми маємо конкретні приклади того, що Росія хоче для припинення війни

Зустріч Трампа з Путіним і Зеленським залежить від того, наскільки умови Кремля будуть наближені до позиції України

Марко Рубіо (Фото: EPA)

Після візиту до Москви спецпосланця президента США Стіва Віткоффа американська сторона вперше отримала перелік умов, за яких російський диктатор Володимир Путін погодиться припинити війну. Про це заявив Державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо в інтерв'ю Fox Business.

"Уперше, можливо, з початку роботи цієї адміністрації, ми маємо конкретні приклади того, чого Росія просила б, щоб припинити війну. У нас досі цього не було", – сказав Рубіо.

За його словами, російські умови можуть бути неприйняті для України та європейських союзників, але вони є відправною точкою для роботи над зближенням позицій сторін.

"Зараз це можуть бути не ті умови, які може прийняти Україна або, чесно кажучи, які прийняли б інші. Але принаймні у нас є над чим працювати", – заявив держсекретар США.

За його словами, зустріч президента США Дональда Трампа з Путіним і президентом Володимиром Зеленським залежить від того, наскільки вдасться наблизити позиції Києва та Москви.

"Багато що залежатиме від того, наскільки близько ми зможемо наблизити дві сторони. Чи зможемо ми пройти 85% шляху або 75% шляху. Я не думаю, що можна провести зустріч на рівні лідерів, якщо ви недостатньо близькі, бо тоді з цієї зустрічі нічого не вийде. Тому ми хочемо наблизити [сторони] достатньо, а потім дати президенту [Трампу] можливість прийти та закрити [мирну угоду]", – сказав Рубіо.

Він відмовився дати оцінку тривалості процесу узгодження позицій.

"Це може зайняти години, це може зайняти дні – чесно кажучи, це може зайняти тижні. Ми не знаємо. Але ми спробуємо", – запевнив він.