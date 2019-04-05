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05.04.2019, 11:11

Руководство НСК о дебатах на стадионе: Запросов не было

Руководство НСК о дебатах на стадионе: Запросов не было - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

На "Олимпийском" говорят, что могут все подготовить за пару дней, если будет такое задание

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К руководству НСК Олимпийский по поводу дебатов перед вторым туром выборов президента никто не обращался. Если обратятся, стадион подготовят к дебатам минимум за два дня, отметил на брифинге замгендиректора НСК Олимпийский Виктор Анисимов, передает корреспондент LIGA.net.

"Мы не получили ни одного официального обращения по поводу проведения дебатов на НСК Олимпийский. Ни от ЦИК, ни от Суспiльного, как организатора дебатов, запросов не поступало", - сказал он.

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Анисимов также подчеркнул, что предварительную стоимость проведения дебатов на Олимпийском пока определить невозможно, так как еще нет технического задания. "Но у НСК есть все технические возможности, чтобы провести дебаты на высоком уровне, если такое решение будет принято", - сказал он.

Отвечая на вопрос, сколько дней нужно, чтобы подготовить стадион, Анисимов сказал: "Хотя бы два дня".

Он также сообщил, что на 19 апреля никаких мероприятий на стадионе не запланировано.

Президент Петр Порошенко 31 марта вызвал соперника Владимира Зеленского на дебаты перед вторым туром выборов главы государства, который состоится 21 апреля. Тот спустя несколько дней тишины выпустил ролик, в котором позвал Порошенко на главный стадион Украины, поставил несколько скандальных условий и "дал 24 часа на ответ". Порошенко, заявив, что дебаты - это не шоу, неожиданно согласился.

Сегодня оба по-разному выполнили одно из условий - сдали анализы (так это сделал Зеленский, а так - Порошенко).

Зеленский записал еще один ролик, где потребовал Тимошенко "в арбитры". У Зеленского позднее заявили, что хотят переговоров с Порошенко по поводу дебатов, а также объяснили растущие требованияПрезидент в ответном видеообращении призвал соперника "не ставить условий", а "быть мужиком и прийти на дебаты".

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Теги: виктор анисимов
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