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13.06.2019, 12:28

Садовый о совете Тимошенко: Авантюризм или подстава Зеленского

Садовый о совете Тимошенко: Авантюризм или подстава Зеленского - Фото
Андрей Садовый (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Юлия Тимошенко заявила, что президент "точно знает", что указ о роспуске Рады конституционный и ЦИК обязана его выполнить, несмотря на решение суда

Лидер партии Самопомощь Андрей Садовой раскритиковал лидера Батькивщины Юлию Тимошенко за совет президенту Владимиру Зеленскому проигнорировать вердикт Конституционного суда, если он признает неконституционным роспуск Верховной Рады.

"Советы Юлии Тимошенко президенту не выполнять решение Конституционного суда – это авантюризм. Или сознательная подстава. Выборы – хорошо. Игнорировать решение суда – не хорошо. Все просто", – написал он в Facebook.

В эфире канала 112 Украина в среду вечером, 12 июня, Тимошенко заявила: "Даже если на коррупционной основе КСУ вынесет решение, что указ президента о роспуске Верховной Рады является неконституционным, то президенту как гаранту Конституции, который точно знает, что указ конституционный, можно указ не отменять".

Лидер Батькивщины добавила, что главной темой ее встречи с президентом было "как не допустить отмены досрочных выборов".

20 мая Зеленский вступил в должность президента и сразу же распустил Раду. 21 мая подписал указ о досрочном прекращении полномочий парламента и досрочных выборах 21 июля. 62 нардепа обратились в КСУ с жалобой на указ

Партия президента Слуга народа хочет единолично сформировать коалицию без других фракций за счет мажоритарщиков. При этом на созванном по просьбе Зеленского заседании Рады 22 мая его идею об отмене мажоритарки и снижении проходного барьера до 3% даже не включили в повесткуТимошенко предостерегла, что Зеленский может получить безраздельную власть над парламентом.

Смотрите также: Зеленский выступил в КСУ и сразу же ушел: текст речи и видео

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Теги: конституционный суд, Владимир Зеленский, андрей садовый, юлия тимошенко, совет, роспуск рады
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