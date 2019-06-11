Зеленский выступил в КСУ и сразу же ушел: полный текст его речи

Владимир Зеленский (скриншот из трансляции Радио Свобода)

11 июня в начале заседания Конституционного суда о том, законный ли указ президента Владимира Зеленского о роспуске парламента, последний обратился с речью к судьям.

Если КСУ признает указ Зеленского неконституционным, выборов 21 июля не будет: они пройдут в конце октября.

Трансляция из КСУ доступна здесь.

Ниже LIGA.net приводит текст речи президента.

Уважаемые судьи!

Во-первых, спасибо, что меня пригласили. Кажется, это впервые в истории Украины. Обычно происходило наоборот: президент вызывал судей к себе.

Но сегодня я здесь, чем выражаю свое уважение Конституционному суду, как институту, и лично каждому из вас.

Не мне рассказывать вам, что такое дух и буква закона. Я уверен, что решение о роспуске Верховной Рады отвечает обоим этим критериям.

О соответствии духу закона свидетельствуют много факторов: граждане Украины не просто не верят Раде, рейтинг доверия - 4%. Народ Украины аплодирует решению о роспуске Верховной Рады. Люди уверены, что оспаривание этого решения - это просто попытка народных депутатов на несколько месяцев удержаться за свои кресла, за неприкосновенность и возможность обогащения.

И сейчас общество очень внимательно следит за этим делом. Вы точно все об этом знаете и, думаю, примете справедливое решение, за которое нам всем не будет стыдно - и перед своим народом, и перед своими детьми. И перед всеми украинцами.

Тем более, что данный указ полностью отвечает и букве закона. Наша юридическая позиция несомненна и безупречна. Это докажет мой представитель Федор Вениславский, я сейчас передаю ему слово, а сам, с вашего позволения, я покидаю зал, чтобы никто потом не сказал, что мое присутствие имело влияние на судей и решение было принято под давлением.

Спасибо еще раз, Ваша честь, высокий суд. Спасибо.

20 мая Зеленский вступил в должность президента и сразу же распустил Раду. 21 мая подписал указ о досрочном прекращении полномочий парламента и досрочных выборах 21 июля. 62 нардепа обратились в КСУ с жалобой на указ. Созванное по просьбе президента заседание Рады закончилось демаршем: идею Зеленского об отмене мажоритарки и снижении барьера до 3% даже не включили в повестку.

Партия президента Слуга народа хочет единолично сформировать коалицию без других фракций за счет мажоритарщиков.

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