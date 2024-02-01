Саммит по €50 млрд. Рютте ждет с "осторожным оптимизмом". Шольц: Не следует ходить вокруг

Немецкий канцлер подчеркнул, что решение вопроса поддержки Украины "должно стать возможным, если Европа видит себя сообществом

Марк Рютте и Олаф Шольц (Фото: EPA/CLEMENS BILAN)

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что с "осторожным оптимизмом" ожидает согласования лидерами стран Европейского Союза предоставления Украине 50 млрд евро помощи на следующие четыре года. Также канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что на саммите 1 февраля о выделении помощи Украине "не следует ходить вокруг и пытаться строить какие-то конструкции".

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Рютте заявил, что решение о финансовой поддержке Украины на ближайшие годы имеет шансы быть принятым всеми членами ЕС.

"Я с осторожным оптимизмом смотрю на достижение соглашения между всеми 27 странами ЕС, если Венгрия готова пойти на компромисс", – подчеркнул он.

Также он прокомментировал позицию венгерского премьер-министра по блокированию помощи Украине. Он отметил, что "имеет свои желания, которые хотел бы объяснить, потому что они гораздо интереснее".

"В конце концов мы так или иначе должны найти решение. И я надеюсь, что сегодня мы сможем", – сказал Рютте.

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Шольц акцентировал, что на этом саммите "не следует ходить вокруг и пытаться строить какие-то конструкции".

"Цель должна заключаться в том, чтобы сделать то, к чему призван Европейский Союз, а именно – сделать возможным принятие общего решения", – отметил он.

Немецкий канцлер подчеркнул, что на саммите также интенсивно будет обсуждаться вопрос, "как можно организовать дальнейшую поддержку Украины, в том числе оружием".

"Это то, что не может быть решено сегодня, но обсуждение должно быть начато срочно", – подчеркнул он.

В то же время Шольц отметил, что решение вопроса поддержки Украины "должно стать возможным, если Европа видит себя сообществом, в котором все стоят друг за друга, а также помогают друг другу принимать решения".

Он считает, что сейчас пришло время принимать решение, и заверил, что "будет очень стараться, чтобы оно стало возможным".

Шольц уже не раз призывал другие страны ЕС принять решение об увеличении поставок оружия. В частности, 28 января он заявил, что государства-члены ЕС должны значительно увеличить свою помощь, которую оказывают Украине для борьбы с агрессией России, ведь будущая помощь от ФРГ для Украины будет составлять 7 млрд евро, что, по его словам, более половины суммы всех других государств ЕС вместе.

СПРАВКА. Евросоюз хочет утвердить Ukraine Facility – четырехлетний финансовый план, предусматривающий выделение Украине 50 млрд евро в течение 2024-2027 годов из общего бюджета. Но во время предыдущего саммита 14-15 декабря премьер Венгрии не позволил принять это решение. Вопрос планируют снова рассмотреть на саммите, который состоится 1 февраля. Евросоюз хочет утвердить Ukraine Facility – четырехлетний финансовый план, предусматривающий выделение Украине 50 млрд евро в течение 2024-2027 годов из общего бюджета. Но во время предыдущего саммита 14-15 декабря премьер Венгрии не позволил принять это решение. Вопрос планируют снова рассмотреть на саммите, который состоится 1 февраля.

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