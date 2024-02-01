Саміт щодо 50 млрд євро. Рютте очікує з "обережним оптимізмом". Шольц: Не слід ходити навколо

Німецький канцлер наголосив, що розв'язання питання підтримки України "має стати можливим, якщо Європа бачить себе спільнотою

Марк Рютте та Олаф Шольц (Фото: EPA/CLEMENS BILAN)

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що з "обережним оптимізмом" очікує на погодження лідерами країн Європейського Союзу надання Україні 50 млрд євро допомоги на наступні чотири роки. Також канцлер Німеччини Олаф Шольц наголосив, що на саміті 1 лютого щодо виділення допомоги Україні "не слід ходити навколо і намагатися будувати якісь конструкції".

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Рютте заявив, що рішення про фінансову підтримку України на ближчі роки має шанси бути ухваленим усіма членами ЄС.

"Я з обережним оптимізмом дивлюся на досягнення угоди між усіма 27 країнами ЄС, якщо Угорщина готова піти на компроміс", – наголосив він.

Також він прокоментував позицію угорського прем'єр-міністра щодо блокування допомоги Україні. Він зауважив, що "має свої бажання, які б хотів пояснити, тому що вони набагато цікавіші".

"Врешті-решт ми так чи інакше маємо знайти рішення. І я сподіваюся, що сьогодні ми зможемо", — сказав Рютте.

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Шольц акцентував, що на цьому саміті "не слід ходити навколо і намагатися будувати якісь конструкції".

"Мета має полягати в тому, щоб зробити те, до чого покликаний Європейський Союз, а саме – уможливити ухвалення спільного рішення", – наголосив він.

Німецький канцлер підкреслив, що на саміті також інтенсивно обговорюватиметься питання, "як можна організувати подальшу підтримку України, зокрема зброєю".

"Це те, що не може бути вирішено сьогодні, але обговорення має бути розпочато терміново", – наголосив він.

Водночас Шольц зазначив, що розв'язання питання підтримки України "має стати можливим, якщо Європа бачить себе спільнотою, в якій всі стоять один за одного, а також допомагають один одному ухвалювати рішення".

Він вважає, що зараз настав час вирішувати, та запевнив, що "буде дуже старатися, щоб воно стало можливим".

Шольц вже неодноразово закликав інші країни ЄС ухвалити рішення про збільшення постачання зброї. Зокрема, 28 січня він заявив, що держави-члени ЄС повинні значно збільшити свою допомогу, яку надають Україні для боротьби з агресією Росії, адже майбутня допомога від ФРН для України становитиме 7 млрд євро, що, за його словами, більш ніж половина суми всіх інших держав ЄС разом.

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