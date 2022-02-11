Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 11 февраля

дополнено

1. ВОЙНА С РОССИЕЙ УЖЕ ОБОШЛАСЬ УКРАИНЕ В $280 МЛРД. Военный конфликт с Россией обошелся Украине в $280 млрд в виде потерянного ВВП в период с 2014 по 2020 год. Об этом говорится в отчете Лондонского Центра экономики и бизнес-исследований СEBR. (подробнее)

2. В НАТО СОГЛАСОВАЛИ РАЗМЕЩЕНИЕ ВОЙСК В РУМЫНИИ, БОЛГАРИИ И СЛОВАКИИ. На этой неделе 30 стран-членов НАТО письменно утвердили решение разместить военные контингенты в Румынии, Болгарии и Словакии. Это связано со стягиванием Россией войск к границе с Украиной. (подробнее)

3. МАССОВОЕ ОБУЧЕНИЕ ТЕРОБОРОНЫ ВОЕННОМУ ДЕЛУ НАЧНЕТСЯ В МАРТЕ. В марте, если будут вовремя созданы фонды и набран личный состав, начнется массовое еженедельное обучение военному делу резервистов и военнообязанных Сил территориальной обороны. (подробнее)

4. СОВЕТ ЕС ОДОБРИЛ ВЫДЕЛЕНИЕ 1,2 МЛРД ЕВРО ПОМОЩИ УКРАИНЕ. Чтобы средства помощи поступили в Украину, предложение должен еще одобрить Европейский парламент. Голосование по выделению помощи может пройти в Европарламенте по ускоренной процедуре. (подробнее)

5. СУД ОСТАВИЛ В СИЛЕ ЛИЧНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ДЛЯ ПОРОШЕНКО. Апелляционный суд Киева оставил подозреваемому в госизмене пятому президенту Петру Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства. Решением недовольны как пятый президент, так и сторона обвинения. (подробнее)

6. ПОЛИЦИЯ ОБЫСКАЛА ДОМ ЯРОСЛАВСКОГО И ГОСТИНИЦУ KHARKIV PALACE ПО ДЕЛУ О СМЕРТЕЛЬНОМ ДТП. Цель обыска – извлечение информации с камер видеонаблюдения, подтверждение использования автомобиля Mercedes и причастности других лиц к совершению ДТП, сообщили в полиции. (подробнее)

7. УКРАИНСКИЙ СПОРТСМЕН НА ОЛИМПИАДЕ ПОКАЗАЛ ПЛАКАТ "НЕТ ВОЙНЕ В УКРАИНЕ". Украинский скелетонист Владислав Гераскевич прошел мимо камеры, показав плакат с надписью "No war in Ukraine". (подробнее)

ДОПОЛНЕНО В 19:40

СНБО ВВЕЛ САНКЦИИ ПРОТИВ ТЕЛЕКАНАЛА НАШ МУРАЕВА. Совет нацбезопасности и обороны принял решение о введении санкций против телеканала НАШ бывшего народного депутата Евгения Мураева. "То, что прозвучало означает закрытие телеканала НАШ", – сказал Мураев в эфире канала НАШ. (подробнее)

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