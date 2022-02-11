UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 11 февраля

Цей матеріал також доступний українською
11.02.2022, 19:00
Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 11 февраля - Фото
дополнено

1. ВОЙНА С РОССИЕЙ УЖЕ ОБОШЛАСЬ УКРАИНЕ В $280 МЛРД. Военный конфликт с Россией обошелся Украине в $280 млрд в виде потерянного ВВП в период с 2014 по 2020 год. Об этом говорится в отчете Лондонского Центра экономики и бизнес-исследований СEBR. (подробнее)

2. В НАТО СОГЛАСОВАЛИ РАЗМЕЩЕНИЕ ВОЙСК В РУМЫНИИ, БОЛГАРИИ И СЛОВАКИИ. На этой неделе 30 стран-членов НАТО письменно утвердили решение разместить военные контингенты в Румынии, Болгарии и Словакии. Это связано со стягиванием Россией войск к границе с Украиной. (подробнее)

3. МАССОВОЕ ОБУЧЕНИЕ ТЕРОБОРОНЫ ВОЕННОМУ ДЕЛУ НАЧНЕТСЯ В МАРТЕ. В марте, если будут вовремя созданы фонды и набран личный состав, начнется массовое еженедельное обучение военному делу резервистов и военнообязанных Сил территориальной обороны. (подробнее)

4. СОВЕТ ЕС ОДОБРИЛ ВЫДЕЛЕНИЕ 1,2 МЛРД ЕВРО ПОМОЩИ УКРАИНЕ. Чтобы средства помощи поступили в Украину, предложение должен еще одобрить Европейский парламент. Голосование по выделению помощи может пройти в Европарламенте по ускоренной процедуре. (подробнее)

5. СУД ОСТАВИЛ В СИЛЕ ЛИЧНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ДЛЯ ПОРОШЕНКО. Апелляционный суд Киева оставил подозреваемому в госизмене пятому президенту Петру Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства. Решением недовольны как пятый президент, так и сторона обвинения. (подробнее)

6. ПОЛИЦИЯ ОБЫСКАЛА ДОМ ЯРОСЛАВСКОГО И ГОСТИНИЦУ KHARKIV PALACE ПО ДЕЛУ О СМЕРТЕЛЬНОМ ДТП. Цель обыска – извлечение информации с камер видеонаблюдения, подтверждение использования автомобиля Mercedes и причастности других лиц к совершению ДТП, сообщили в полиции. (подробнее)

7. УКРАИНСКИЙ СПОРТСМЕН НА ОЛИМПИАДЕ ПОКАЗАЛ ПЛАКАТ "НЕТ ВОЙНЕ В УКРАИНЕ". Украинский скелетонист Владислав Гераскевич прошел мимо камеры, показав плакат с надписью "No war in Ukraine". (подробнее)

ДОПОЛНЕНО В 19:40

СНБО ВВЕЛ САНКЦИИ ПРОТИВ ТЕЛЕКАНАЛА НАШ МУРАЕВА. Совет нацбезопасности и обороны принял решение о введении санкций против телеканала НАШ бывшего народного депутата Евгения Мураева. "То, что прозвучало означает закрытие телеканала НАШ", – сказал Мураев в эфире канала НАШ. (подробнее)

Читайте также тексты дня: 

Девять часов в Берлине. Путин требовал переговоров с ОРДЛО, Украина отказала: первые итоги 

Эйчары IT-компаний рассказали, как действовать во время российской угрозы. Что важно знать

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
главное за день
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 