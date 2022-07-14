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Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 14 июля

Цей матеріал також доступний українською
14.07.2022, 19:00
Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 14 июля - Фото
Ракетный удар России по Виннице (фото - Pravda Gerashchenko, Telegram)

1. В ПРИОРИТЕТЕ – БЕСПЛАТНАЯ ПОМОЩЬ. У БАЙДЕНА ОБЪЯСНИЛИ, ПОЧЕМУ ПОКА НЕ ИСПОЛЬЗУЮТ ЛЕНД-ЛИЗ. США сейчас сосредоточены на предоставлении Украине помощи, за которую не надо возвращать деньги (подробнее).

2. ЕС ОТВЕРГ ОБВИНЕНИЯ ПРОТИВ УКРАИНЫ: ВБРОСЫ О КОНТРАБАНДЕ ОРУЖИЯ – ПРОПАГАНДА РОССИИ. Информация о якобы "контрабанде оружия", которое Украина получает от западных союзников, является частью российской пропагандистской кампании, заявил спикер Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Питер Стано (подробнее).

3. ИСК УКРАИНЫ ПРОТИВ РФ В МЕЖДУНАРОДНЫЙ СУД ООН ПОДДЕРЖАЛИ БОЛЕЕ 40 СТРАН – ЗАЯВЛЕНИЕ. Более 40 стран подписали официальное заявление о том, что они поддерживают возбуждение Украиной производства против Российской Федерации в Международном суде ООН в Гааге в соответствии с Конвенцией 1948 года о предупреждении преступления геноцида (подробнее).

4. ТЕРАКТ РОССИИ В ВИННИЦЕ: 22 ПОГИБШИХ, СРЕДИ НИХ ТРОЕ ДЕТЕЙ, ДЕСЯТКИ РАНЕНЫХ. ФОТО И ВИДЕО. В результате ракетного удара России по гражданским объектам в центре Винницы подтверждена гибель 22 человек, в том числе троих детей (подробнее).

5. ЗАЛУЖНЫЙ ЗАВЕРИЛ ПЕНТАГОН, ЧТО УКРАИНА НЕ ДОПУСТИТ ПОПАДАНИЯ ОРУЖИЯ США К ТЕРРОРИСТАМ. Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный заверил главу объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли в том, что Украина осознает свою ответственность – и никакое американское оружие не попадет в руки террористов (подробнее).

6. ЖЕНЩИН БУДУТ БРАТЬ НА ВОЕННЫЙ УЧЕТ ТОЛЬКО С ИХ СОГЛАСИЯ – ГЕНШТАБ. В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины заверили, что годных к военной службе женщин будут брать на военный учет только с их согласия (подробнее).

7. МИНОБОРОНЫ ПРИЗВАЛО НЕ РАБОТАТЬ НА ВРАГА И НЕ РАСКРЫВАТЬ ПОТЕРИ СИЛ ОБОРОНЫ УКРАИНЫ. Военное руководство пока не раскрывает статистику потерь сил обороны Украины в отечественной войне против российских оккупантов, чтобы не помогать врагу в его информационных спецоперациях (подробнее).

Читайте также: Разбор | Бензин дешевле не будет. Правительство говорит покупать электрокары. А заряжать их где?

Вадим Ребрина
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