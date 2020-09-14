Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 14 сентября

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1. КОРОНАВИРУС. В УКРАИНЕ ЗА СУТКИ ВЫЯВЛЕНО 2462 ЗАБОЛЕВШИХ COVID-19. За прошедшие сутки в Украине выявили 2462 заболевших COVID-19 (днем ранее – 2476), 33 человека умерли (подробнее).

2. КОРОНАВИРУС. ВОЗ ПРОГНОЗИРУЕТ ВСПЛЕСК СМЕРТНОСТИ В ЕВРОПЕ В ОКТЯБРЕ И НОЯБРЕ: БУДЕТ ХУЖЕ. Ближе к концу осени в Европе ожидается рост числа летальных случаев, связанных с коронавирусной болезнью СOVID-19 (подробнее).

3. ИНФОРМАЦИЯ БОГДАНА О ДОГОВОРЕННОСТЯХ ЕРМАКА С РОССИЕЙ ВЗЯТА ИЗ СМИ – ГБР. Экс-глава Офиса президента Андрей Богдан заявил на допросе в Государственном бюро расследований, что у него нет доказательств и подтверждений о якобы договоренностях главы ОП Андрея Ермака с Россией (подробнее).

4. ДЕФИЦИТ 270 МЛРД, КУРС – 29, ИНФЛЯЦИЯ – 7,3%. ЧТО В ПРОЕКТЕ ГОСБЮДЖЕТА-2021: ИНФОГРАФИКА. Сегодня, 14 сентября, Кабинет министров одобрил проект госбюджета-2021 (подробнее).

5. ПОМОЩЬ НА 1,2 МЛРД ЕВРО: ЗЕЛЕНСКИЙ ОДОБРИЛ КРЕДИТ ОТ ЕС. Президент Владимир Зеленский подписал закон о ратификации меморандума и кредитного соглашения между Украиной и Европейским Союзом о получении макрофинансовой помощи в размере 1,2 млрд евро (подробнее).

6. "В ЭТОТ СЛОЖНЫЙ МОМЕНТ". ПУТИН РЕШИЛ ДАТЬ ЛУКАШЕНКО КРЕДИТ НА $1,5 МЛРД: ВИДЕО. На сегодняшней встрече с Александром Лукашенко президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия предоставит Беларуси кредит в $1,5 млрд (подробнее).

7. КЕРНЕС В КОМЕ, СООБЩАЕТ ZN. ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ ГОВОРИТ: "ЭТО СЛУХИ". Информацию о коме пресс-секретарь Кернеса назвала "предвыборным, бестактным ходом оппонентов" (подробнее).

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Вадим Ребрина

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