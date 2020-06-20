Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 20 июня

1. "ХВАТИТ УЖЕ ГУЛЯТЬ". У ЗЕЛЕНСКОГО ПРОГНОЗИРУЮТ СОВСЕМ ДРУГУЮ СИТУАЦИЮ С COVID-19. В Офисе президента не хотят усиливать карантин, но не исключают такого варианта (подробнее).

2. КИЕВ И ДЕВЯТЬ ОБЛАСТЕЙ НЕ ГОТОВЫ К ОСЛАБЛЕНИЮ КАРАНТИНА: КАРТА. По данным Минздрава, Закарпатская область не соответствует сразу двум критериям (подробнее).

3. ЗЕЛЕНСКИЙ ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ. В ОДНОЙ ИЗ ОБЛАСТЕЙ МОГУТ УСИЛИТЬ КАРАНТИН. В Закарпатской области из-за вспышки коронавируса могут ввести дополнительные карантинные ограничения на одну неделю (подробнее).

4. В УКРАИНЕ НАЧНУТСЯ УСИЛЕННЫЕ ПРОВЕРКИ КАФЕ И ТРАНСПОРТА: НАЗВАЛИ ДАТУ. С 22 июня начнутся усиленные проверки заведений общественного питания и транспорта по соблюдению мер по предотвращению распространения COVID-19 (подробнее).

5. ПРОТЕСТЫ В БЕЛАРУСИ. ЗАДЕРЖАЛИ БОЛЕЕ 100 ЧЕЛОВЕК: ФОТОРЕПОРТАЖ. В городах Беларуси на акциях против задержаний активистов и политиков, которые прошли 19 июня, силовики задержали более 100 человек (подробнее).

6. ОФИС ГЕНПРОКУРОРА ОТКРЫЛ ДЕЛО ПО ФАКТУ ВОЗМОЖНОЙ СЛЕЖКИ ЗА ПОРОШЕНКО. Производство открыто по заявлению народных депутатов (подробнее).

7. ЗАДЕРЖАЛИ БЫВШЕГО БОЙЦА ВСУ, КОТОРЫЙ ЯКОБЫ ПЛАНИРОВАЛ ПОДОРВАТЬ ГОСПИТАЛЬ: ФОТО. В Офисе генпрокурора отчитались о предотвращении как минимум двух терактов, которые, по данным следствия, планировал совершить на Донбассе бывший военный ВСУ перед тем, как перейти на сторону боевиков (подробнее).

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