Девять главных новостей Украины и мира на 20:50 1 апреля

1. 200 000 ГРАЖДАН МОГУТ ВЕРНУТЬСЯ В УКРАИНУ К ПАСХЕ – ГЛАВА ГОСПОГРАНСЛУЖБЫ. С начала карантина в Украину уже вернулись из-за границы 160 000 человек, еще 200 000 могут приехать к Пасхе, которая в этом году пройдет 19 апреля. О намерении вернуться заявили около 17 000 граждан, однако в действительности эта цифра будет больше (подробнее).

2. ОПРОС ГРУППЫ РЕЙТИНГ О БОРЬБЕ С КОРОНАВИРУСОМ В УКРАИНЕ. Согласно опросу соцгруппы Рейтинг, 87% опрошенных украинцев видят реальную угрозу распространения коронавируса COVID-19 в стране. 58% украинцев не против введения комендантского часа, а 53% украинцев убеждены, что власть, подавая информацию о распространении коронавируса, приуменьшает данные о заболевших (подробнее).

3. КАРАНТИН МОЖЕТ ПРОДЛИТЬСЯ ДО СЕРЕДИНЫ МАЯ. ЭТО ОПТИМИСТИЧНЫЙ СЦЕНАРИЙ — АВАКОВ. "Посмотрим, как будут развиваться события в Европе, которую волна вируса накрыла раньше нас. Но, если честно, надо быть реалистами. Моя точка зрения: страна начнет возвращаться к нормальной жизни не раньше 15 мая. И это - предположения оптимиста", - написал глава МВД (подробнее).

4. БОЛЕЕ 60 ЧЕЛОВЕК СБЕЖАЛИ ИЗ ОБСЕРВАЦИИ В ЦЕНТРЕ КИЕВА. ИХ ОШТРАФОВАЛИ. Из отеля Казацкий в центре Киева сбежали более 60 человек, которые находились на обсервации после возвращения из-за границы. Полиция силу не применяла (подробнее).

5. КАБМИН НАМЕРЕН УСИЛИТЬ КАРАНТИН. В частности, планируют запретить находиться в общественных местах без маски или респиратора; перемещаться по улице больше, чем двум людям (исключение – служебная необходимость и сопровождение детей) и т. д. (подробнее).

6. КОРОНАВИРУС. ОТМЕНЕН УИМБЛДОНСКИЙ ТУРНИР – ВПЕРВЫЕ ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ. Всемирно известный теннисный турнир в Уимблдоне (Великобритания) отменен впервые со времен Второй мировой войны из-за пандемии коронавируса. Двухнедельный турнир должен был проходить с 29 июня по 12 июля (подробнее).

7. ЗЕЛЕНСКИЙ О ВЫБИВАНИИ ДВЕРЕЙ В БОРИСПОЛЕ: МЫ НЕ ПОЗВОЛИМ БЫТЬ ЭГОИСТАМИ. Президент Владимир Зеленский заявил, что власть будет "жесткими действиями" защищать здоровье граждан, в том числе что касается контроля за соблюдением обсервации вернувшихся из-за границы украинцев (подробнее).

8. "НЕФТЯНАЯ ВОЙНА". САУДОВСКАЯ АРАВИЯ РЕЗКО УВЕЛИЧИЛА ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЕФТИ. Саудовская Аравия в среду увеличила предложение нефти до более чем 12 млн баррелей в сутки. Во вторник истек срок действия глобального пакта о сокращении добычи, что привело к снятию ограничений на добычу ОПЕК, России и других производителей (подробнее).

9. АТБ СНИМАЕТ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ В ОДНИ РУКИ И СНИЖАЕТ ЦЕНЫ. Крупнейшая сеть супермаркетов АТБ сообщила о снижении торговой наценки на продукты первой необходимости на 2-8% с 1 апреля, а также о снятии ограничений на продажу товаров в одни руки (подробнее).

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