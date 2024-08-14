Семь главных новостей Украины и мира на 21:00 14 августа

С начала суток в Курской области взято в плен более 100 российских военных, ВСУ уничтожили российский Су-34 в регионе и другие новости

Курская область (Фото: ресурсы пропагандистов РФ)

1. Германия выдала первый ордер на арест за подрыв Северных потоков. Подозреваемый – украинец. Генеральный прокурор Германии Йенс Роммель выдал первый ордер на арест по подозрению в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Подозреваемым оказался украинец (подробнее).

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2. ВСУ уничтожили российский Су-34 в Курской области – Генштаб. Украинские защитники в ночь на 14 августа уничтожили российский самолет Су-34 на территории Курской области РФ. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ (подробнее).

3. Сырский: С начала суток в Курской области взято в плен более 100 российских военных. С начала суток 14 августа в Курской области было взято в плен более 100 российских военнослужащих. Об этом во время утреннего доклада президенту Владимиру Зеленскому сообщил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский (подробнее).

4. Самая масштабная атака на аэродромы: СБУ и Силы обороны ударили по четырем аэродромам России – источник. В ночь на 14 августа дальнобойные дроны Службы безопасности Украины и Сил обороны совершили наибольшую атаку на российские военные аэродромы за всю войну: взрывы раздавались на аэродромах "Воронеж", "Курск", "Саваслейка" и "Борисоглебск". Об этом LIGA.net рассказал проинформированный собеседник (подробнее).

5. Премьер-министр Японии Кишида объявил об отставке. Премьер-министр Японии Фумио Кишида объявил, что уходит в отставку в сентябре и не будет участвовать в переизбрании лидером Либерально-демократической партии. Соответствующее заявление он сделал во время брифинга (подробнее).

6. Зеленский провел совещание по Курской области. Говорили о создании военных комендатур. Президент Владимир Зеленский в среду, 14 августа, провел совещание по Курской области: на нем обсудили ряд ключевых вопросов, в частности создание при необходимости военных комендатур (подробнее).

7. Силы обороны сформировали "буферную зону" в целях самообороны в Курской области – Лубинец. Военные в целях самообороны сформировали "буферную (санитарную) зону" на территории Курской области, ведь Украина должна не только защищаться, но и соблюдать все международные конвенции. Об этом заявил Уполномоченный Верховной Рады Дмитрий Лубинец (подробнее).

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