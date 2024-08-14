Сім головних новин України та світу на 21:00 14 серпня

Від початку доби в Курській області взято в полон понад 100 російських військових, ЗСУ знищили російський Су-34 у регіоні та інші новини

Курська область (Фото: ресурси пропагандистів РФ)

1. Німеччина видала перший ордер на арешт за підрив Північних потоків. Підозрюваний – українець. Генеральний прокурор Німеччини Єнс Роммель видав перший ордер на арешт за підозрою у причетності до підриву газопроводів "Північний потік-1" і "Північний потік-2". Підозрюваним виявився українець (детальніше).

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2. ЗСУ знищили російський Су-34 в Курській області – Генштаб. Українські захисники вночі 14 серпня знищили російський літак Су-34 на території Курської області РФ. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ (детальніше).

3. Сирський: Від початку доби в Курській області взято в полон понад 100 російських військових. Від початку доби 14 серпня в Курській області було взято в полон понад 100 російських військовослужбовців. Про це під час ранкової доповіді президенту Володимиру Зеленському повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський (детальніше).

4. Наймасштабніша атака на аеродроми: СБУ та Сили оборони вдарили по чотирьох летовищах Росії – джерело. У ніч проти 14 серпня далекобійні дрони Служби безпеки України та Сил оборони здійснили найбільшу атаку на російські військові аеродроми за всю війну: вибухи лунали на летовищах "Воронеж", "Курськ", "Саваслейка" та "Борисоглєбськ". Про це LIGA.net розповів проінформований співрозмовник (детальніше).

5. Прем’єр-міністр Японії Кішіда оголосив про відставку. Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кішіда оголосив, що йде у відставку у вересні й не братиме участі в переобранні лідером Ліберально-демократичної партії. Відповідну заяву він зробив під час брифінгу (детальніше).

6. Зеленський провів нараду щодо Курської області. Говорили про створення військових комендатур. Президент Володимир Зеленський у середу, 14 серпня, провів нараду щодо Курської області: на ній обговорили низку ключових питань, зокрема створення за необхідності військових комендатур (детальніше).

7. Сили оборони сформували "буферну зону" у цілях самооборони у Курській області – Лубінець. Військові у цілях самооборони сформували "буферну (санітарну) зону" на території Курської області, адже Україна повинна не лише захищатися, а й дотримуватися усіх міжнародних конвенцій. Про це заявив Уповноважений Верховної Ради Дмитро Лубінець (детальніше).

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