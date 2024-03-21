Семь главных новостей Украины и мира на 21:00 21 марта

Россия нанесла ракетный удар по Киеву, целью были объекты ГУР, а российские повстанцы заявили, что их операции помогли ВСУ стабилизировать фронт

Последствия удара по Киеву (Фото: КГВА)

1. Киев. Россия ударила "Кинжалами" и ракетами Х-101 с Ту-95МС, разрушения, пожары и раненые. Россияне обстреляли Киев крылатыми и баллистическими ракетами. Есть падение обломков в нескольких районах, горят автомобили (подробнее).

2. Целью ракетной атаки россиян на Киев были объекты ГУР. Обошлось без потерь. Целью российской ракетной атаки на Киев утром 21 марта являлись объекты Главного управления разведки Минобороны. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в Силах обороны (подробнее).

3. Рада приняла постановление Зеленского: полномочия Запорожского облсовета передали ОВА. Верховная Рада приняла инициированное президентом Владимиром Зеленским постановление №9118, сообщил народный депутат от Голоса Ярослав Железняк. Этот документ предусматривает передачу полномочий Запорожского областного совета областной военной администрации на время действия военного положения и на месяц после его отмены (подробнее).

4. Легион Свобода России объяснил военный смысл своей операции: Сорвали новое наступление России. В Легионе Свобода России заявили, что операция российских повстанцев в Белгородской и Курской областях РФ помогла Силам обороны стабилизировать фронт. Об этом на пресс-конференции сообщил представитель подразделения Алексей Барановский, передает корреспондент LIGA.net (подробнее).

5. Австрия против того, чтобы за средства от замороженных российских активов покупали оружие для Украины. Австрия выступает против передачи доходов от замороженных российских активов для закупки оружия для украинской армии. Об этом перед саммитом лидеров Евросоюза заявил австрийский канцлер Карл Нехаммер (подробнее).

6. В результате ракетной атаки на Киев сгорел склад Rozetka – фото. В результате сегодняшней ракетной атаки на Киев сгорел склад крупнейшего онлайн-ритейлера Украины Rozetka. Об этом сообщил основатель и владелец компании Владислав Чечеткин (подробнее).

7. Орбан поздравил Путина с "официальной победой на выборах". Захотел сотрудничать с Россией. Премьер Венгрии Виктор Орбан приветствовал российского диктатора Владимира Путина с "официальной победой на президентских выборах", проявив желание усилить сотрудничество с Россией. Об этом в X (Twitter) заявил представитель венгерского правительства Золтан Ковач (подробнее).

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