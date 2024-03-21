Сім головних новин України та світу на 21:00 21 березня

Росія завдала ракетного удару по Києву, ціллю були об'єкти ГУР, а російські повстанці заявили, що їхні операції допомогли ЗСУ стабілізувати фронт

Наслідки удару по Києву (Фото: КМВА)

1. Київ. Росія вдарила "Кинджалами" та ракетами Х-101 з Ту-95МС, руйнування, пожежі та поранені. Росіяни обстріляли Київ крилатими та балістичними ракетами. Є падіння уламків у кількох районах, горять автомобілі (детальніше).

2. Ціллю ракетної атаки росіян на Київ були об'єкти ГУР. Обійшлося без втрат. Ціллю російської ракетної атаки на Київ вранці 21 березня були об'єкти Головного управління розвідки Міноборони. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у Силах оборони (детальніше).

3. Рада ухвалила постанову Зеленського: повноваження Запорізької облради передали ОВА. Верховна Рада ухвалила ініційовану президентом Володимиром Зеленським постанову №9118, повідомив народний депутат від Голосу Ярослав Железняк. Цей документ передбачає передання повноважень Запорізької обласної ради обласній військовій адміністрації на час дії воєнного стану і на місяць після його скасування (детальніше).

4. Легіон Свобода Росії пояснив військовий сенс своєї операції: Зірвали новий наступ Росії. У Легіоні Свобода Росії заявили, що операція російських повстанців у Бєлгородській та Курській областях РФ допомогла Силам оборони стабілізувати фронт. Про це на пресконференції повідомив представник підрозділу Олексій Барановський, передає кореспондент LIGA.net (детальніше).

5. Австрія проти, щоб за кошти від заморожених російських активів купували зброю для України. Австрія виступає проти передавання доходів від заморожених російських активів для закупівлі зброї для української армії. Про це перед самітом лідерів Євросоюзу заявив австрійський канцлер Карл Негаммер (детальніше).

6. Унаслідок ракетної атаки на Київ згорів склад Rozetka – фото. Унаслідок сьогоднішньої ракетної атаки на Київ згорів склад найбільшого онлайн-ритейлера України Rozetka. Про це повідомив засновник і власник компанії Владислав Чечоткін (детальніше).

7. Орбан привітав Путіна з "офіційною перемогою на виборах". Захотів співпраці з Росією. Прем'єр Угорщини Віктор Орбан привітав російського диктатора Володимира Путіна з "офіційною перемогою на президентських виборах", проявивши бажання посилити співпрацю з Росією. Про це у X (Twitter) заявив представник угорського уряду Золтан Ковач (детальніше).

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