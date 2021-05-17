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Семенченко о подозрении в обстреле 112: Медведчук смеется над правосудием, сидя дома

17.05.2021, 18:05
Семенченко о подозрении в обстреле 112: Медведчук смеется над правосудием, сидя дома - Фото
Семен Семенченко (скриншот видео)

Бывший депутат Семен Семенченко заявил, что единственными доказательствами его причастности к обстрелу из гранатомета здания телеканала 112, которые указаны в подозрении, являются его пост в Facebook и свидетельство "уголовного провокатора". Об этом он сказал в комментарии Украинской правде.

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"112 канал – канал страны-агрессора, закрытый благодаря санкциям СНБО на его владельца Тараса Козака за финансирование терроризма. Тарас Козак сейчас находится в бегах в России (соратник Козака Виктор Медведчук утверждает, что он находится на лечении в Беларуси, – ред.). Медведчука обвиняют (пока только подозревают, – ред.) по статье "государственная измена" и переводят под домашний арест (хотя статья не предусматривает домашнего ареста)... Вывод: Медведчук смеется над правосудием, сидя дома, а Семенченко коллекционирует обвинения в одиночной камере", – сказал экс-депутат.

Он считает доказательства его причастности, изложенные в подозрении, недостаточными.

"Доказательством моей вины, указанной в подозрении, является моя публикация в FB (с требованием к президенту закрыть телеканал NewsOne) и свидетельство уголовного провокатора (того самого, который в километре от ветеранской базы закопал оружие, а затем выкопал на камеру вместе с СБУ)", – сказал Семенченко.

  • 13 июля 2019 года, ночью, неизвестный выстрелил в фасад здания телеканала 112 Украина предположительно из гранатомета. Недалеко от места происшествия полицейские нашли тубус от этого вида оружия.
  • СБУ открыла дело по статье о совершении теракта. 
  • 24 марта 2021 года СБУ заявила, что Семенченко и внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко были одними из организаторов ЧВК и создателями схемы поставок оружия. Им, а также другим лицам сообщили о подозрении в создании незаконного вооруженного формирования.
  • 25 марта суд избрал Семенченко ему меру пресечения в виде ареста без альтернативы залога.
  • 15 мая Семенченко сообщили о еще одном подозрении – в обстреле телеканала 112 Украина, который произошел в июле 2019 года. Следствие считает, что он организовал теракт. 
Вадим Ребрина
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