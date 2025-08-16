Сенатор Грэм: Война может закончиться до Рождества, если состоится трехсторонняя встреча
Сенатор-республиканец Линдси Грэм, соавтор законопроекта о жестких санкциях против России, заявил, что в случае проведения трехсторонней встречи с участием США, Украины и России война может завершиться до Рождества. Такое мнение он высказал в эфире Fox News.
"Если состоится трехсторонняя встреча между президентом США Дональдом Трампом, президентом Владимиром Зеленским и Путиным (российским диктатором Владимиром - ред.), то я осторожно оптимистично настроен относительно того, что эта война закончится задолго до Рождества", – сказал Грэм.
В то же время сенатор подчеркнул, что если встречи не будет, Трамп может применить серьезные последствия против Путина и стран, которые продолжают покупать российскую нефть и газ.
16 августа Трамп провел разговор с президентом Владимиром Зеленским после переговоров с Путиным в Аляске. После звонка украинский лидер заявил, что Украина поддерживает предложение президента США о трехсторонней встрече.
13 августа CBS News писало, что Трамп, президент Владимир Зеленский и Путин могут встретиться уже в конце следующей недели.
- Переговоры Трампа и Путина завершились без соглашения о перемирии. О ходе саммита читайте в хронике ЛИГА.net.
- После переговоров в интервью Fox News президент США заявил, что во время саммита на Аляске они с российским диктатором не согласились лишь в нескольких "довольно существенных" пунктах и что теперь дело за руководителем Украины Зеленским.
- В этом же интервью Трамп заявил о возможной подготовку трехсторонней встречи с его участием, Зеленского и Путина.
