Сенатор Грем: Війна може закінчитися до Різдва, якщо відбудеться тристороння зустріч
Сенатор-республіканець Ліндсі Грем, співавтор законопроєкту про жорсткі санкції проти Росії, заявив, що у разі проведення тристоронньої зустрічі за участі США, України та Росії війна може завершитися до Різдва. Таку думку він висловив в ефірі Fox News.
"Якщо відбудеться тристороння зустріч між президентом США Дональдом Трампом, президентом Володимиром Зеленським та Путіним (російським диктатором Володимиром – ред.), то я обережно оптимістично налаштований щодо того, що ця війна закінчиться задовго до Різдва", – сказав Грем.
Водночас сенатор наголосив, що якщо зустрічі не буде, Трамп може застосувати серйозні наслідки проти Путіна та країн, які продовжують купувати російську нафту та газ.
16 серпня Трамп провів розмову з президентом Володимиром Зеленським після переговорів з Путіним в Алясці. Після дзвінка український лідер заявив, що Україна підтримує пропозицію президента США про тристоронню зустріч.
13 серпня CBS News писало, що Трамп, президент Володимир Зеленський та Путін можуть зустрітися вже наприкінці наступного тижня.
- Переговори Трампа і Путіна завершились без угоди про перемир'я. Про перебіг саміту читайте в хроніці LIGA.net.
- Після переговорів у інтерв'ю Fox News президент США заявив, що під час саміту на Алясці вони з російським диктатором не погодились лише у декількох "доволі суттєвих" пунктах і що тепер справа за керівником України Зеленським.
- У цьому ж інтерв'ю Трамп заявив про можливу підготовку тристоронньої зустрічі за його участі, Зеленського і Путіна.
