Сенатор Грем: Війна може закінчитися до Різдва, якщо відбудеться тристороння зустріч

Ліндсі Грем (Фото: ALEX WROBLEWSKI/EPA)

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем, співавтор законопроєкту про жорсткі санкції проти Росії, заявив, що у разі проведення тристоронньої зустрічі за участі США, України та Росії війна може завершитися до Різдва. Таку думку він висловив в ефірі Fox News.

"Якщо відбудеться тристороння зустріч між президентом США Дональдом Трампом, президентом Володимиром Зеленським та Путіним (російським диктатором Володимиром – ред.), то я обережно оптимістично налаштований щодо того, що ця війна закінчиться задовго до Різдва", – сказав Грем.

Водночас сенатор наголосив, що якщо зустрічі не буде, Трамп може застосувати серйозні наслідки проти Путіна та країн, які продовжують купувати російську нафту та газ.

16 серпня Трамп провів розмову з президентом Володимиром Зеленським після переговорів з Путіним в Алясці. Після дзвінка український лідер заявив, що Україна підтримує пропозицію президента США про тристоронню зустріч.

13 серпня CBS News писало, що Трамп, президент Володимир Зеленський та Путін можуть зустрітися вже наприкінці наступного тижня.