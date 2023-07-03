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Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 3 июля

Цей матеріал також доступний українською
03.07.2023, 19:00
Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 3 июля - Фото
Последствия удара по Сумам (Фото – Сумская ОВА)

1. ВСУ: Россия ночью атаковала Украину 17 "шахедами". ПВО сбила 13, но обошлось без прилетов. Российские оккупанты атаковали Украину 17 дронами-камикадзе Shahed-136 в ночь на 3 июля, прилеты не зафиксированы (подробнее).

2. За неделю ВСУ на юге освободили 28,4 км квадратных, на востоке тяжелые бои – Маляр. За прошедшую неделю Силы обороны освободили территорию площадью 9 квадратных километров на востоке и 28,4 километра квадратных на юге (подробнее).

3. В Ужгороде пьяный сотрудник военкомата избил женщину. Ему готовят подозрение – МВД. В Ужгороде нетрезвый сотрудник территориального центра комплектации (военкомата) избил женщину, ему готовят подозрение (подробнее).

4. Россияне атаковали Сумы с беспилотников, попали в два жилых дома. Один человек погиб. В Сумах были слышны взрывы во время воздушной тревоги. Оккупанты повредили жилой дом в центре города, запустив четыре "шахеда" (подробнее).

5. Бердянское направление. Морпехи сбили джавелином ударный вертолет россиян Ка-52 Аллигатор. На Бердянском направлении противотанкисты 36-й отдельной бригады морской пехоты из американского переносного противотанкового ракетного комплекса FGM-148 Javelin сожгли российский ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" (подробнее).

6. Регулятор отменил повышение тарифов на холодную воду: Верховный главнокомандующий против. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, отменила свое решение о повышении тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод (подробнее).

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Оксана Житнюк
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