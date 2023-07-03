Шість головних новин України та світу на 19:00 3 липня

1. ЗСУ: Росія вночі атакувала Україну 17 "шахедами". ППО збила 13, але обійшлося без прильотів. Російські окупанти атакували Україну 17 дронами-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 3 липня, прильотів не зафіксовано (детальніше).

2. За тиждень ЗСУ на півдні звільнили 28,4 кв. км, на сході тяжкі бої – Маляр. Впродовж минулого тижня Сили оборони звільнили територію площею 9 кв. км на сході та 28,4 кв. км на півдні (детальніше).

3. В Ужгороді п'яний співробітник військкомату побив жінку. Йому готують підозру – МВС. В Ужгороді нетверезий співробітник територіального центру комплектації (військкомату) побив жінку, йому готують підозру (детальніше).

4. Росіяни атакували Суми з безпілотників, влучили у два житлових будинки. Одна людина загинула. У Сумах було чути вибухи під час повітряної тривоги. Окупанти пошкодили житловий будинок у центрі міста, запустивши чотири "шахеда" (детальніше).

5. Бердянський напрямок. Морпіхи збили джавеліном ударний вертоліт росіян Ка-52 "Алігатор". На Бердянському напрямку протитанкісти 36 окремої бригади морської піхоти з американського переносного протитанкового ракетного комплексу FGM-148 Javelin спалили російський ударний вертоліт Ка-52 "Алігатор" (детальніше).

6. Регулятор скасував підвищення тарифів на холодну воду: Верховний головнокомандувач проти. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, скасувала своє рішення про підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення (детальніше).

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