Шесть главных новостей Украины и мира на 21:00 6 июня

ГУР уничтожило российский буксир, Байден не позволяет бить оружием США по Кремлю, Минэкономики хочет переучить женщин на "мужские" профессии

Российские оккупанты (Фото: ресурсы пропагандистов РФ)

1. В Чехии пассажирский поезд, следовавший в Украину, столкнулся с грузовым: есть погибшие и раненые. Вечером 5 июня возле чешского города Пардубице пассажирский поезд, следовавший в украинский город Чоп, столкнулся с грузовым поездом (подробнее).

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2. "Сатурн" больше не поплывет: разведка уничтожила российский буксир возле Крыма – видео. 6 июня 2024 года спецподразделение девятого департамента Главного управления разведки Министерства обороны у берегов временно оккупированного Крыма нанесло успешный удар по российскому рейдовому буксиру проекта 498 "Сатурн" или "Протей" (подробнее).



3. Израиль ударил по школе ООН в Газе, власти анклава сообщают о по меньшей мере 45 погибших – CNN. Власти палестинского анклава заявляют о ночном ударе Израиля по подчиненной Организации Объединенных Наций школе в центре Газа: утверждают о десятках погибших и раненых. Израильские военные подтвердили удар и подчеркнули, что он был нацелен на комплекс ХАМАС, действовавший в школе (подробнее).

4. Байден: Бить нашим оружием по Москве и Кремлю Украине не разрешали. Соединенные Штаты не позволяли Украине бить предоставленным ими оружием глубже, чем около 322 километров, по Москве или Кремлю. Об этом заявил президент США Джо Байден (подробнее).

5. Минэкономики заявило о дефиците рабочих из-за мобилизации. Предлагает переучить женщин. На фоне мобилизации в армию украинская экономика столкнулась с нехваткой рабочей силы, поэтому Министерство экономики предлагает переквалифицировать женщин в те профессии, представители которых пошли воевать. Об этом сообщила глава ведомства Юлия Свириденко (подробнее).

6. Тайвань запретил экспорт в Россию и Беларусь нитроцеллюлозы – важного для снарядов компонента. Министерство экономики Тайваня запретило экспорт в Россию и Беларусь нитроцеллюлозы – важного компонента для производства снарядов (подробнее).

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