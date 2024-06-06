Шість головних новин України та світу на 21:00 6 червня

ГУР знищило російський буксир, Байден не дозволяє бити зброєю США по Кремлю, Мінекономіки хоче перенавчити жінок на "чоловічі" професії

Російські окупанти (Фото: ресурси пропагандистів РФ)

1. У Чехії пасажирський потяг, який прямував до України, зіштовхнувся з вантажним: є загиблі й поранені. Ввечері 5 червня біля чеського міста Пардубіце пасажирський потяг, який прямував до українського міста Чоп, зіштовхнувся з вантажним потягом (детальніше).

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2. "Сатурн" більше не попливе: розвідка знищила російський буксир біля Криму – відео. 6 червня 2024 року спецпідрозділ дев'ятого департаменту Головного управління розвідки Міністерства оборони біля берегів тимчасово окупованого Криму завдав успішного удару по російському рейдовому буксиру проєкту 498 "Сатурн" або "Протей" (детальніше).



3. Ізраїль ударив по школі ООН у Газі, влада анклаву повідомляє про щонайменше 45 загиблих – CNN. Влада палестинського анклаву заявляє про нічний удар Ізраїлю по підпорядкованій Організації Об'єднаних Націй школі в центрі Гази: стверджують про десятки загиблих та поранених. Ізраїльські військові підтвердили удар та наголосили, що він був націлений на комплекс ХАМАС, який діяв у школі (детальніше).

4. Байден: Бити нашою зброєю по Москві та Кремлю Україні не дозволяли. Сполучені Штати не дозволяли Україні бити наданою ними зброєю глибше, ніж на близько 322 кілометрів, по Москві або Кремлю. Про це заявив президент США Джо Байден (детальніше).

5. Мінекономіки заявило про дефіцит робочих через мобілізацію. Пропонує перенавчати жінок. На тлі мобілізації до армії українська економіка зіткнулася з нестачею робочої сили, тому Міністерство економіки пропонує перекваліфіковувати жінок на ті професії, представники яких пішли воювати. Про це повідомила глава відомства Юлія Свириденко (детальніше).

6. Тайвань заборонив експорт до Росії та Білорусі нітроцелюлози – важливого для снарядів компонента. Міністерство економіки Тайваню заборонило експорт до Росії та Білорусі нітроцелюлози – важливого компонента для виробництва снарядів (детальніше).

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