"Шева. Возвращайся работать домой". Зеленский отреагировал на увольнение Шевченко
Президент Владимир Зеленский отреагировал на увольнение экс-главного тренера украинской сборной по футболу Андрей Шевченко с должности главного тренера итальянского клуба "Дженоа". Глава государства призвал его возвращаться работать в Украину.
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Шевченко возглавил "Дженоа" 7 ноября 2021 года. Контракт был подписан до 30 июня 2024 года. Сегодня, 15 января 2022-го, в футбольном клубе сообщили о его увольнении.
"Андрей Николаевич, Шева. Не только вся наша страна, но и вся Европа знает, на какую игру способна команда под твоим руководством", – написал он.
Зеленский пожелал, чтобы сегодняшнее увольнение было "первым клубным блином комом в начале большой карьеры великого тренера".
"И главное. Сильнее всего тебя любят в Украине. Поэтому возвращайся работать домой", – добавил Зеленский.
- Летом 2021-го Шевченко сообщил, что его контракт со сборной Украины закончился. Он говорил, что хотел продлить контракт со сборной Украины. В Украинской ассоциации футбола заявили, что присылали Шевченко предложение о продлении контракта, но тот не ответил.
- 7 ноября Шевченко возглавил "Дженоа". Сборную Украины сейчас тренирует Александр Петраков, он вывел команду в плей-офф отбора на чемпионат мира-2022 и лишился приставки и. о.
- 5 января 2022-го сообщалось, что Польская федерация футбола ведет переговоры с итальянским клубом о выкупе контракта Шевченко.
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