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"Шева. Возвращайся работать домой". Зеленский отреагировал на увольнение Шевченко

Цей матеріал також доступний українською
15.01.2022, 22:32
Владимир Зеленский и Андрей Шевченко (Фото - Facebook Зеленского)

Президент Владимир Зеленский отреагировал на увольнение экс-главного тренера украинской сборной по футболу Андрей Шевченко с должности главного тренера итальянского клуба "Дженоа". Глава государства призвал его возвращаться работать в Украину.

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Шевченко возглавил "Дженоа" 7 ноября 2021 года. Контракт был подписан до 30 июня 2024 года. Сегодня, 15 января 2022-го, в футбольном клубе сообщили о его увольнении.

"Андрей Николаевич, Шева. Не только вся наша страна, но и вся Европа знает, на какую игру способна команда под твоим руководством", – написал он.

Зеленский пожелал, чтобы сегодняшнее увольнение было "первым клубным блином комом в начале большой карьеры великого тренера".

"И главное. Сильнее всего тебя любят в Украине. Поэтому возвращайся работать домой", – добавил Зеленский.

"Шева. Возвращайся работать домой". Зеленский отреагировал на увольнение Шевченко

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Оксана Житнюк
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Владимир Зеленский футбол андрей шевченко Дженоа
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