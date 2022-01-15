Шевченко официально уволили из итальянского клуба "Дженоа"
Экс-главный тренер украинской сборной по футболу Андрей Шевченко официально уволен с должности главного тренера итальянского футбольного клуба "Дженоа". Об этом сообщает пресс-служба ФК.
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Шевченко возглавил "Дженоа" 7 ноября 2021 года. Контракт был подписан до 30 июня 2024 года. Сегодня, 15 января 2022-го, в футбольном клубе сообщили о его увольнении и поблагодарили за проделанную работу.
Теперь командой будет временно руководить Абдулай Конко, которому будет помогать Роберто Мургита.
Под руководством Шевченко клуб "Дженоа" провел 11 матчей: семь из них закончились поражением, три – ничьей, один – победой.
- Летом 2021-го Шевченко сообщил, что его контракт со сборной Украины закончился. Он говорил, что хотел продлить контракт со сборной Украины. В Украинской ассоциации футбола заявили, что присылали Шевченко предложение о продлении контракта, но тот не ответил.
- 7 ноября Шевченко возглавил "Дженоа". Сборную Украины сейчас тренирует Александр Петраков, он вывел команду в плей-офф отбора на Чемпионат мира-2022 и лишился приставки и. о.
- 5 января 2022-го сообщалось, что Польская федерация футбола ведет переговоры с итальянским клубом о выкупе контракта Шевченко.
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