Шевченко официально уволили из итальянского клуба "Дженоа"

Экс-главный тренер украинской сборной по футболу Андрей Шевченко официально уволен с должности главного тренера итальянского футбольного клуба "Дженоа". Об этом сообщает пресс-служба ФК.

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Шевченко возглавил "Дженоа" 7 ноября 2021 года. Контракт был подписан до 30 июня 2024 года. Сегодня, 15 января 2022-го, в футбольном клубе сообщили о его увольнении и поблагодарили за проделанную работу.

Теперь командой будет временно руководить Абдулай Конко, которому будет помогать Роберто Мургита.

Под руководством Шевченко клуб "Дженоа" провел 11 матчей: семь из них закончились поражением, три – ничьей, один – победой.

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Оксана Житнюк

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