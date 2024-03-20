Шольц: Россия не так сильна, как думают люди. Система Путина показывает признаки слабости

Олаф Шольц (Фото: EPA/Hannibal Hanschke)

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал не переоценивать военные силы России на сегодняшний день. Об этом он сообщил во время выступления в Бундестаге 20 марта, цитирует его Bild.

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По его словам, Россия "не так сильна, как сейчас думают люди".

"В военном отношении война России в Украине была жестокой. Но внутри страны репрессивная российская система демонстрирует признаки отсутствия силы", — сказал Шольц.

Он отметил, что важна сплоченность Европейского союза в поддержке Украины.

"Если российский президент считает, что ему просто нужно переждать эту войну и что наша поддержка ослабнет, то он просчитался", — заявил канцлер.

Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус сообщил, что Берлин передаст новый пакет военной помощи для Украины на 500 млн евро

В октябре 2023 года канцлер ФРГ заявил, что причиной отказа от передачи Украине крылатых ракет Taurus являются "конституционные ограничения и риск эскалации войны".

Уже 17 февраля 2024 года он ответил на тот же вопрос по-другому. Сказал, что нужен "лучший момент" для этого.

26 февраля он заявил, что отказ обоснован "риском привлечения Германии к войне".

13 марта генеральный секретарь СДП Германии Кюнерт призвал прекратить дискуссию о поставках Украине крылатых ракет Taurus.

15 марта стало известно, что министр иностранных дел Германии Бербок кулуарно пытается убедить Шольца передать Украине крылатые ракеты Taurus.

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