Шольц: Россия не так сильна, как думают люди. Система Путина показывает признаки слабости
Канцлер Германии Олаф Шольц призвал не переоценивать военные силы России на сегодняшний день. Об этом он сообщил во время выступления в Бундестаге 20 марта, цитирует его Bild.
По его словам, Россия "не так сильна, как сейчас думают люди".
"В военном отношении война России в Украине была жестокой. Но внутри страны репрессивная российская система демонстрирует признаки отсутствия силы", — сказал Шольц.
Он отметил, что важна сплоченность Европейского союза в поддержке Украины.
"Если российский президент считает, что ему просто нужно переждать эту войну и что наша поддержка ослабнет, то он просчитался", — заявил канцлер.
Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус сообщил, что Берлин передаст новый пакет военной помощи для Украины на 500 млн евро
- В октябре 2023 года канцлер ФРГ заявил, что причиной отказа от передачи Украине крылатых ракет Taurus являются "конституционные ограничения и риск эскалации войны".
- Уже 17 февраля 2024 года он ответил на тот же вопрос по-другому. Сказал, что нужен "лучший момент" для этого.
- 26 февраля он заявил, что отказ обоснован "риском привлечения Германии к войне".
- 13 марта генеральный секретарь СДП Германии Кюнерт призвал прекратить дискуссию о поставках Украине крылатых ракет Taurus.
- 15 марта стало известно, что министр иностранных дел Германии Бербок кулуарно пытается убедить Шольца передать Украине крылатые ракеты Taurus.
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