Сибига обнародовал звуки стрельбы в Киеве: Это настоящие "сообщения" России
Андрей Сибига (Фото: МИД Украины)

Министр иностранных дел Андрей Сибига в соцсети X опубликовал видео из Киева во время российской атаки 1 июня и в очередной раз призвал мир убедиться в подлинных намерениях страны-агрессорки.

"Прислушайтесь к звукам, звучащим над моим домом — и тысячами украинских домов — этим утром. Противовоздушная оборона отражает российские удары", – написал министр.

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Он сообщил, что в ночь на 1 июня и утром Украина подверглась массированным воздушным атакам российскими баллистическими, крылатыми и кассетными ракетами, а также сотнями беспилотников на фоне запланированного в Стамбуле очередного раунда мирных переговоров.

"Хотя Россия утверждает, что готовится к встречам для обсуждения мира, на самом деле она атакует, терроризирует и разрушает", – отметил Сибига.

Министр подчеркнул, что Россия до сих пор не направила Украине, Турции, Соединенным Штатам или кому-то другому меморандум со своим видением завершения войны и "никто даже не знает, о чем они собираются говорить".

"В отличие от мифического "меморандума", мы можем четко видеть и слышать настоящие "сообщения" России – ее ракеты и беспилотники", – заявил Сибига.

Он призвал мир "услышать и увидеть, что Россия четко исключает мир, прекращение огня и любые конструктивные предложения".

"Россия начнет серьезно относиться к миру только тогда, когда почувствует очередной уровень давления", – подчеркнул он.

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