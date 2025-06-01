Сибига обнародовал звуки стрельбы в Киеве: Это настоящие "сообщения" России
Министр иностранных дел Андрей Сибига в соцсети X опубликовал видео из Киева во время российской атаки 1 июня и в очередной раз призвал мир убедиться в подлинных намерениях страны-агрессорки.
"Прислушайтесь к звукам, звучащим над моим домом — и тысячами украинских домов — этим утром. Противовоздушная оборона отражает российские удары", – написал министр.
Он сообщил, что в ночь на 1 июня и утром Украина подверглась массированным воздушным атакам российскими баллистическими, крылатыми и кассетными ракетами, а также сотнями беспилотников на фоне запланированного в Стамбуле очередного раунда мирных переговоров.
"Хотя Россия утверждает, что готовится к встречам для обсуждения мира, на самом деле она атакует, терроризирует и разрушает", – отметил Сибига.
Министр подчеркнул, что Россия до сих пор не направила Украине, Турции, Соединенным Штатам или кому-то другому меморандум со своим видением завершения войны и "никто даже не знает, о чем они собираются говорить".
"В отличие от мифического "меморандума", мы можем четко видеть и слышать настоящие "сообщения" России – ее ракеты и беспилотники", – заявил Сибига.
Пожалуйста, пожалуйста, чтобы разместить мои дома—и thousands of ukrainian homes—эти болваны. Air defense is repelling Russian strikes.— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) June 1, 2025
Украина должна быть подвергнута массивному Air Attack since night, with ballistic, cruise, and cluster missiles, as well as hundreds of drones, targeting... pic.twitter.com
Он призвал мир "услышать и увидеть, что Россия четко исключает мир, прекращение огня и любые конструктивные предложения".
"Россия начнет серьезно относиться к миру только тогда, когда почувствует очередной уровень давления", – подчеркнул он.
- Кремль обещал представить "меморандум" со своим видением шагов к прекращению огня сразу после завершившегося 25 мая крупного обмена пленными, но до сих пор этого не сделал . Между тем Киев уже передал Москве свой документ.
- 29 мая стало известно, что следующая встреча российской и украинской делегаций может пройти 2 июня в Стамбуле. Состав российской делегации не изменится.
- Украина последовательно отмечает, что для проведения содержательной встречи ей необходимо заблаговременно получить "меморандум" от России, в то время как страна-агрессорка хочет показать документ непосредственно на встрече.