Сибига обнародовал звуки стрельбы в Киеве: Это настоящие "сообщения" России

Министр иностранных дел Андрей Сибига в соцсети X опубликовал видео из Киева во время российской атаки 1 июня и в очередной раз призвал мир убедиться в подлинных намерениях страны-агрессорки.

"Прислушайтесь к звукам, звучащим над моим домом — и тысячами украинских домов — этим утром. Противовоздушная оборона отражает российские удары", – написал министр.

Он сообщил, что в ночь на 1 июня и утром Украина подверглась массированным воздушным атакам российскими баллистическими, крылатыми и кассетными ракетами, а также сотнями беспилотников на фоне запланированного в Стамбуле очередного раунда мирных переговоров.

"Хотя Россия утверждает, что готовится к встречам для обсуждения мира, на самом деле она атакует, терроризирует и разрушает", – отметил Сибига.

Министр подчеркнул, что Россия до сих пор не направила Украине, Турции, Соединенным Штатам или кому-то другому меморандум со своим видением завершения войны и "никто даже не знает, о чем они собираются говорить".

"В отличие от мифического "меморандума", мы можем четко видеть и слышать настоящие "сообщения" России – ее ракеты и беспилотники", – заявил Сибига.

Пожалуйста, пожалуйста, чтобы разместить мои дома—и thousands of ukrainian homes—эти болваны. Air defense is repelling Russian strikes.



Украина должна быть подвергнута массивному Air Attack since night, with ballistic, cruise, and cluster missiles, as well as hundreds of drones, targeting... pic.twitter.com