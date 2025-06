Сибіга оприлюднив звуки стрілянини у Києві: Це справжні "повідомлення" Росії

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга у соцмережі X опублікував відео з Києва під час російської атаки 1 червня та в черговий раз закликав світ переконатися у справжніх намірах країни-агресорки.

"Прислухайтеся до звуків, що лунають над моїм будинком — і тисячами українських будинків — цього ранку. Протиповітряна оборона відбиває російські удари", – написав міністр.

Він повідомив, що у ніч проти 1 червня та зранку Україна зазнала масованих повітряних атак російськими балістичними, крилатими та касетними ракетами, а також сотнями безпілотників на тлі запланованого у Стамбулі чергового раунду мирних переговорів.

"Хоча Росія стверджує, що готується до зустрічей для обговорення миру, насправді вона атакує, тероризує та руйнує", – зазначив Сибіга.

Міністр наголосив, що Росія досі не надіслала Україні, Туреччині, Сполученим Штатам чи комусь іншому меморандум із своїм баченням завершення війни і "ніхто навіть не знає, про що вони збираються говорити".

"На відміну від міфічного "меморандуму", ми можемо чітко бачити та чути справжні "повідомлення" Росії — її ракети та безпілотники", – заявив Сибіга.

Take a listen to the sounds above my home—and thousands of Ukrainian homes—this morning. Air defense is repelling Russian strikes.



Ukraine has been under massive air attack since last night, with ballistic, cruise, and cluster missiles, as well as hundreds of drones, targeting… pic.twitter.com/jp53vGu869