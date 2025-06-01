Сибіга оприлюднив звуки стрілянини у Києві: Це справжні "повідомлення" Росії
Андрій Сибіга (Фото: МЗС України)

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга у соцмережі X опублікував  відео з Києва під час російської атаки 1 червня та в черговий раз закликав світ переконатися у справжніх намірах країни-агресорки.

"Прислухайтеся до звуків, що лунають над моїм будинком — і тисячами українських будинків — цього ранку. Протиповітряна оборона відбиває російські удари", – написав міністр.

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Він повідомив, що у ніч проти 1 червня та зранку Україна зазнала масованих повітряних атак російськими балістичними, крилатими та касетними ракетами, а також сотнями безпілотників на тлі запланованого у Стамбулі чергового раунду мирних переговорів.

"Хоча Росія стверджує, що готується до зустрічей для обговорення миру, насправді вона атакує, тероризує та руйнує", – зазначив Сибіга.

Міністр наголосив, що Росія досі не надіслала Україні, Туреччині, Сполученим Штатам чи комусь іншому меморандум із своїм баченням завершення війни і "ніхто навіть не знає, про що вони збираються говорити".

"На відміну від міфічного "меморандуму", ми можемо чітко бачити та чути справжні "повідомлення" Росії — її ракети та безпілотники", – заявив Сибіга.

Він закликав світ "почути та побачити, що Росія чітко відкидає мир, припинення вогню та будь-які конструктивні пропозиції".

"Росія почне серйозно ставитися до миру лише тоді, коли відчує черговий рівень тиску", – наголосив він.

Андрій Сибігамзскиївпереговори в стамбулі