Сибига: Украина готова дать Польше знания, опыт и технологии для защиты от дронов РФ
Украина готова предоставить Польше различные виды помощи для безопасности и эффективного противостояния российским угрозам. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига.
По его словам, страны уже обмениваются информацией о воздушных целях, но Киев может усилить сотрудничество и улучшить систему раннего предупреждения Польши. Это повысит безопасность страны.
"Украина готова предоставить свои знания, опыт, технологии и другие виды помощи для обеспечения надежной безопасности и эффективного противостояния российским угрозам. Системы противовоздушной обороны Украины и партнеров могут и должны работать вместе для перехвата российских ракет и дронов", – сообщил глава МИД.
Он подчеркнул, что это сотрудничество не втянет никого из союзников в полномасштабную войну России против Украины. Наоборот, это лишит Россию возможности распространять войну и установит для Кремля четкие границы, а это "выгодно всем".
"Когда мы действуем вместе, как европейцы, мы никогда не позволим никому запугать или ослабить нас. И мы не позволим российским ракетам и беспилотникам лететь дальше в Европу. Но действия должны быть быстрыми и немедленными, чтобы послать Москве правильный сигнал единства и силы", – резюмировал Сибига.
- В ночь на 10 сентября во время массированной атаки РФ на Украину в Польшу залетели "шахеды". Из-за этого закрыли аэропорты, а премьер-министр Туск заявил, что военные применили вооружение против дронов. По данным президента Зеленского, известно о восьми российских БпЛА, которые прилетели в Польшу.
- Конгрессмен-республиканец Джо Уилсон заявил, что российские дроны атаковали Польшу, и назвал это "актом войны", а в Оперативном командовании Вооруженных сил Польши назвали это "актом агрессии" России и подтвердили сбитие "шахедов".
- По данным Reuters, НАТО не расценивает инцидент с БПЛА в воздушном пространстве Польши как атаку.
- В Польше повреждены жилой дом и автомобиль из-за падения российского дрона. Пострадавших нет.
Комментарии (0)