Сибига: Украина готова дать Польше знания, опыт и технологии для защиты от дронов РФ

По словам главы МИД, сотрудничество союзников с Украиной не втянет их в войну России

Андрей Сибига (Фото: ЕРА/SERGEY DOLZENKO)

Украина готова предоставить Польше различные виды помощи для безопасности и эффективного противостояния российским угрозам. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига.

По его словам, страны уже обмениваются информацией о воздушных целях, но Киев может усилить сотрудничество и улучшить систему раннего предупреждения Польши. Это повысит безопасность страны.

"Украина готова предоставить свои знания, опыт, технологии и другие виды помощи для обеспечения надежной безопасности и эффективного противостояния российским угрозам. Системы противовоздушной обороны Украины и партнеров могут и должны работать вместе для перехвата российских ракет и дронов", – сообщил глава МИД.

Он подчеркнул, что это сотрудничество не втянет никого из союзников в полномасштабную войну России против Украины. Наоборот, это лишит Россию возможности распространять войну и установит для Кремля четкие границы, а это "выгодно всем".

"Когда мы действуем вместе, как европейцы, мы никогда не позволим никому запугать или ослабить нас. И мы не позволим российским ракетам и беспилотникам лететь дальше в Европу. Но действия должны быть быстрыми и немедленными, чтобы послать Москве правильный сигнал единства и силы", – резюмировал Сибига.