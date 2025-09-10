Сибіга: Україна готова надати Польщі знання, досвід та технології для захисту від дронів РФ

За словами голови МЗС, співпраця союзників з Україною не втягне їх у війну Росії

Андрій Сібіга (Фото: ЕРА/SERGEY DOLZENKO)

Україна готова надати Польщі різні види допомоги для безпеки та ефективного протистояння російським загрозам. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

За його словами, країни вже обмінюються інформацією про повітряні цілі, але Київ може посилити співпрацю та покращити систему раннього попередження Польщі. Це підвищить безпеку країни.

"Україна готова надати свої знання, досвід, технології та інші види допомоги для забезпечення надійної безпеки та ефективного протистояння російським загрозам. Системи протиповітряної оборони України та партнерів можуть і повинні працювати разом для перехоплення російських ракет і дронів", – повідомив голова МЗС.

Він підкреслив, що ця співпраця не втягне нікого з союзників у повномасштабну війну Росії проти України. Навпаки, це позбавить Росію змоги поширювати війну та встановить для Кремля чіткі межі, а це "вигідно всім".

"Коли ми діємо разом, як європейці, ми ніколи не дозволимо нікому залякати чи послабити нас. І ми не дозволимо російським ракетам і безпілотникам летіти далі в Європу. Але дії мають бути швидкими й негайними, щоб надіслати Москві правильний сигнал єдності та сили", – резюмував Сибіга.