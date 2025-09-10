Сибіга: Україна готова надати Польщі знання, досвід та технології для захисту від дронів РФ
Україна готова надати Польщі різні види допомоги для безпеки та ефективного протистояння російським загрозам. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.
За його словами, країни вже обмінюються інформацією про повітряні цілі, але Київ може посилити співпрацю та покращити систему раннього попередження Польщі. Це підвищить безпеку країни.
"Україна готова надати свої знання, досвід, технології та інші види допомоги для забезпечення надійної безпеки та ефективного протистояння російським загрозам. Системи протиповітряної оборони України та партнерів можуть і повинні працювати разом для перехоплення російських ракет і дронів", – повідомив голова МЗС.
Він підкреслив, що ця співпраця не втягне нікого з союзників у повномасштабну війну Росії проти України. Навпаки, це позбавить Росію змоги поширювати війну та встановить для Кремля чіткі межі, а це "вигідно всім".
"Коли ми діємо разом, як європейці, ми ніколи не дозволимо нікому залякати чи послабити нас. І ми не дозволимо російським ракетам і безпілотникам летіти далі в Європу. Але дії мають бути швидкими й негайними, щоб надіслати Москві правильний сигнал єдності та сили", – резюмував Сибіга.
- У ніч проти 10 вересня під час масованої атаки РФ на Україну до Польщі залетіли "шахеди". Через це закрили аеропорти, а прем'єр-міністр Туск заявив, що військові застосували озброєння проти дронів. За даними президента Зеленського, відомо про вісім російських БпЛА, які залетіли до Польщі.
- Конгресмен-республіканець Джо Вілсон заявив, що російські дрони атакували Польщу, і назвав це "актом війни", а в Оперативному командуванні Збройних сил Польщі назвали це "актом агресії" Росії та підтвердили збиття "шахедів".
- За даними Reuters, НАТО не розцінює інцидент з БпЛА в повітряному просторі Польщі, як атаку.
- У Польщі пошкоджені житловий будинок та автомобіль через падіння російського дрона. Постраждалих немає.
