Следователи не исключают, что Парубия могли убить по заказу спецслужб РФ

Россия может прибегать к "коварным и циничным действиям", в частности таким, как убийство Парубия, отметили в полиции

Андрей Парубий (Фото: LIGA.net)

Правоохранители рассматривают различные мотивы убийства народного депутата, экс-спикера Верховной Рады Андрея Парубия, в частности возможную причастность российских спецслужб. Об этом во время брифинга сообщил руководитель Службы безопасности Украины во Львовской области Вадим Онищенко.

По его словам, в рамках расследования уголовного производства в умышленном убийстве версия о причастности спецслужб России рассматривается.

"Как только будут данные, которые можно обнародовать, они обязательно будут доведены до сообщества. Пока доказательной базы в уголовном производстве нет, но мы отрабатываем эту версию", – сказал Онищенко.

Руководитель полиции во Львовской области Александр Шляховский добавил, что в условиях войны Россия может прибегать к "коварным и циничным действиям", в частности таким, как убийство Парубия.

"Враг различными коварными, циничными поступками хочет дестабилизировать общество, даже такими проявлениями, как убийство Андрея Парубия", – отметил руководитель полиции во Львовской области.

Ранее в полиции отмечали, что нет оснований связывать этот инцидент с убийством Ирины Фарион, которое произошло 19 июля 2024 года во Львове.