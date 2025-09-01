Следователи не исключают, что Парубия могли убить по заказу спецслужб РФ
Правоохранители рассматривают различные мотивы убийства народного депутата, экс-спикера Верховной Рады Андрея Парубия, в частности возможную причастность российских спецслужб. Об этом во время брифинга сообщил руководитель Службы безопасности Украины во Львовской области Вадим Онищенко.
По его словам, в рамках расследования уголовного производства в умышленном убийстве версия о причастности спецслужб России рассматривается.
"Как только будут данные, которые можно обнародовать, они обязательно будут доведены до сообщества. Пока доказательной базы в уголовном производстве нет, но мы отрабатываем эту версию", – сказал Онищенко.
Руководитель полиции во Львовской области Александр Шляховский добавил, что в условиях войны Россия может прибегать к "коварным и циничным действиям", в частности таким, как убийство Парубия.
"Враг различными коварными, циничными поступками хочет дестабилизировать общество, даже такими проявлениями, как убийство Андрея Парубия", – отметил руководитель полиции во Львовской области.
Ранее в полиции отмечали, что нет оснований связывать этот инцидент с убийством Ирины Фарион, которое произошло 19 июля 2024 года во Львове.
- Парубия убили 30 августа во Франковском районе Львова. В него стреляли из пистолета – неизвестный выпустил около восьми пуль.
- Зеленский сообщил, что убийство Парубия во Львове было тщательно подготовлено, а следователи не исключают российский след.
- В ночь на 1 сентября стало известно о задержании мужчины, которого разыскивали за убийство нардепа. Полиция обнародовала его фото.
- 1 сентября задержанному объявили о подозрении. Мужчине инкриминируют умышленное убийство и незаконное обращение с оружием.
