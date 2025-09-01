Слідчі не виключають, що Парубія могли вбити на замовлення спецслужб РФ
Правоохоронці розглядають різні мотиви вбивства народного депутата, ексспікера Верховної Ради Андрія Парубія, зокрема можливу причетність російських спецслужб. Про це під час брифінгу повідомив керівник Служби безпеки України у Львівській області Вадим Онищенко.
За його словами, у межах розслідування кримінального провадження в умисному вбивстві версія щодо причетності спецслужб Росії розглядається.
"Щойно будуть дані, які можна оприлюднити, вони обов’язково будуть доведені до спільноти. Поки доказової бази у кримінальному провадженні немає, але ми відпрацьовуємо цю версію", – сказав Онищенко.
Керівник поліції у Львівській області Олександр Шляховський додав, що в умовах війни Росія може вдаватися до "підступних і цинічних дій", зокрема таких, як убивство Парубія.
"Ворог різними підступними, цинічними вчинками хоче дестабілізувати суспільство, навіть такими проявами, як убивство Андрія Парубія", – зазначив керівник поліції у Львівській області.
Раніше у поліції зазначали, що немає підстав пов'язувати цей інцидент з вбивством Ірини Фаріон, яке сталося 19 липня 2024 року у Львові.
- Парубія вбили 30 серпня у Франківському районі Львова. В нього стріляли з пістолета – невідомий випустив близько восьми куль.
- Зеленський повідомив, що вбивство Парубія у Львові було ретельно підготовлено, а слідчі не відкидають російського сліду.
- У ніч проти 1 вересня стало відомо про затримання чоловіка, якого розшукували за вбивство нардепа. Поліція оприлюднила його фото.
- 1 вересня затриманому оголосили про підозру. Чоловіку інкримінують умисне вбивство й незаконне поводження зі зброєю.
