Слідчі не виключають, що Парубія могли вбити на замовлення спецслужб РФ

Росія може вдаватися до "підступних і цинічних дій", зокрема таких, як убивство Парубія, зазначили в поліції

Андрій Парубій (Фото: LIGA.net)

Правоохоронці розглядають різні мотиви вбивства народного депутата, ексспікера Верховної Ради Андрія Парубія, зокрема можливу причетність російських спецслужб. Про це під час брифінгу повідомив керівник Служби безпеки України у Львівській області Вадим Онищенко.

За його словами, у межах розслідування кримінального провадження в умисному вбивстві версія щодо причетності спецслужб Росії розглядається.

"Щойно будуть дані, які можна оприлюднити, вони обов’язково будуть доведені до спільноти. Поки доказової бази у кримінальному провадженні немає, але ми відпрацьовуємо цю версію", – сказав Онищенко.

Керівник поліції у Львівській області Олександр Шляховський додав, що в умовах війни Росія може вдаватися до "підступних і цинічних дій", зокрема таких, як убивство Парубія.

"Ворог різними підступними, цинічними вчинками хоче дестабілізувати суспільство, навіть такими проявами, як убивство Андрія Парубія", – зазначив керівник поліції у Львівській області.

Раніше у поліції зазначали, що немає підстав пов'язувати цей інцидент з вбивством Ірини Фаріон, яке сталося 19 липня 2024 року у Львові.