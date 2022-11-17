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Следствие по MH17 продолжается, могут получить обвинения члены экипажа БУКа – глава JIT

Цей матеріал також доступний українською
17.11.2022, 20:54
Следствие по MH17 продолжается, могут получить обвинения члены экипажа БУКа – глава JIT - Фото
Дигна ван Бутцелар (Фото - EPA)

Объединенная следственная группа (JIT) по сбитому MH17 продолжает работу и через несколько месяцев может назвать имена новой группы подозреваемых, в том числе членов экипажа ЗРК "Бук". Об этом заявила Укринформу глава группы Дигна ван Бутцелар.

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Ван Бутцелар сказала что JIT намерена выяснить имена членов экипажа "БУКа", ракетой которого был сбит МН17, и кто обеспечил доставку установки в Украину.

"Мы ожидаем, что уже в начале следующего года сможем объявить в рамках этого расследования о новых вероятных подозреваемых", – сказала она.

Сегодня суд заявил, что обвинения против террориста Игоря Гиркина, а также подсудимых Сергея Дубинского и Леонида Харченко считаются доказанными. Их заочно приговорили к пожизненному заключению.

Также суд официально подтвердил, что рейс MH17 был сбит ракетой "Бук" российского производства, которая была выпущена с временно оккупированной территории.

СПРАВКА. 17 июля 2014-го над подконтрольной террористам территорией Донбасса был сбит самолет Boeing 777 рейса МН17 Амстердам – Куала-Лумпур: погибли все 298 человек на борту. Заключение следствия: лайнер сбил "Бук" 53-й бригады армии РФ. Летом 2019-го обнародованы имена тех, кто, по данным следствия, причастен к трагедии: россияне Игорь (Стрелков) Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. РФ назвала все обвинения "голословными". Нидерланды также подали иск на РФ в ЕСПЧ.

Читайте также: Украина продолжает добиваться ответственности виновных в уничтожении рейса MH17 – МИД

Сергій Бережний
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JIT подозреваемые MH17 Дигна ван Бутцелар
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