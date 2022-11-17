Следствие по MH17 продолжается, могут получить обвинения члены экипажа БУКа – глава JIT
Объединенная следственная группа (JIT) по сбитому MH17 продолжает работу и через несколько месяцев может назвать имена новой группы подозреваемых, в том числе членов экипажа ЗРК "Бук". Об этом заявила Укринформу глава группы Дигна ван Бутцелар.
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Ван Бутцелар сказала что JIT намерена выяснить имена членов экипажа "БУКа", ракетой которого был сбит МН17, и кто обеспечил доставку установки в Украину.
"Мы ожидаем, что уже в начале следующего года сможем объявить в рамках этого расследования о новых вероятных подозреваемых", – сказала она.
Сегодня суд заявил, что обвинения против террориста Игоря Гиркина, а также подсудимых Сергея Дубинского и Леонида Харченко считаются доказанными. Их заочно приговорили к пожизненному заключению.
Также суд официально подтвердил, что рейс MH17 был сбит ракетой "Бук" российского производства, которая была выпущена с временно оккупированной территории.
- Президент Владимир Зеленский высказался насчет решения суда и заявил, что также необходимо судить заказчиков преступления, а не только исполнителей.
- Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что "вся вертикаль командования российских преступников должна быть привлечена к ответственности".
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