Следствие по MH17 продолжается, могут получить обвинения члены экипажа БУКа – глава JIT

Объединенная следственная группа (JIT) по сбитому MH17 продолжает работу и через несколько месяцев может назвать имена новой группы подозреваемых, в том числе членов экипажа ЗРК "Бук". Об этом заявила Укринформу глава группы Дигна ван Бутцелар.

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Ван Бутцелар сказала что JIT намерена выяснить имена членов экипажа "БУКа", ракетой которого был сбит МН17, и кто обеспечил доставку установки в Украину.

"Мы ожидаем, что уже в начале следующего года сможем объявить в рамках этого расследования о новых вероятных подозреваемых", – сказала она.

Сегодня суд заявил, что обвинения против террориста Игоря Гиркина, а также подсудимых Сергея Дубинского и Леонида Харченко считаются доказанными. Их заочно приговорили к пожизненному заключению.

Также суд официально подтвердил, что рейс MH17 был сбит ракетой "Бук" российского производства, которая была выпущена с временно оккупированной территории.

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Сергій Бережний

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