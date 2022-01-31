Совбез ООН по Украине. Постпред США назвала действия России угрозой международному миру

Действия России представляют угрозу всему миру. Об этом заявила постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд на сегодняшнем заседании Совета безопасности ООН.

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Совбез ООН созвали по инициативе США, заседание было посвящено российской угрозе Украине.

Россия хотела провести это заседание Совбеза ООН за закрытыми дверями, но ей не дали возможности сделать это и настояли на публичном формате.

Постпред США подчеркнула, что сложившаяся в Европе ситуация опасна и требует немедленной реакции в связи с рисками, которые создает агрессивное дестабилизирущее поведение России. Она призвала членов Совбеза учитывать не только заявления Москвы, но и ее действия.

"Действия России бьют в самое сердце устава ООН. Это четко и однозначно несет угрозу миру и безопасности", – сказала Томас-Гринфилд.

Она выразила надежду, что Россия выберет путь дипломатии, а не конфликта.

"Ситуация, которая сложилась в Украине, угрожает не только Украине. Она угрожает Европе, международному порядку", – отметила постпред США.

Постпред Великобритании обвинил Россию в дезинформации, кибератаках и дестабилизации ситуации в Украине. Он призвал Россию следовать уставу ООН – не будет угрожать применением силы против соседа и подрывать суверенитет и территориальную целостность Украины при помощи своих войск или других средств.

С аналогичными заявлениями выступили представители Франции, Норвегии, Албании и других стран.

Представитель Литвы выступил с коллективным заявлением от имени Литвы, Латвии и Эстонии. В нем страны Балтии подчеркнули: в XХI веке ни у кого нет права вето на свободу выбора; Россия должна уважать Устав ООН, обеспечить деэскалацию и вести подлинный диалог.

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Наталия Медведева

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