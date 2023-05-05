UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

США о возможных "ударах возмездия" РФ: Жестокость Путина зашкаливает, поводы ему не нужны

Цей матеріал також доступний українською
05.05.2023, 07:24
США о возможных
Владимир Путин (Фото: EPA)

В Белом доме заявили, что диктатору Владимиру Путину не нужен повод для ударов по Украине, комментируя вопрос о возможном "возмездии" за взрыв над Кремлем. Об этом на брифинге сообщил представитель администрации Джо Байдена Джон Кирби.

По его словам, россияне продолжают бомбить Украину ракетами и беспилотниками, а реакция Путина на якобы "атаку" на Кремль будет зависеть от него. 

"Но трудно увидеть, что он сидит и ждет какого-то предлога, чтобы продолжать издеваться над украинским народом. Теперь, возможно, он воспользуется этим. И я не знаю, была ли это операция под ложным флагом", — сказал Кирби.

Он отметил, что только за сутки убито два десятка гражданских украинцев. 

"Жестокость просто зашкаливает. В этом нет ничего пропорционального", — подчеркнул представитель Белого дома.

Президент Зеленский, комментируя обвинения Украины в атаке Кремля, заявил, что с Путиным разберется трибунал. 

После взрыва над Кремлем россияне начали в очередной раз пугать Украину ядерным оружием. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат сказал, что Москва "вешает лапшу" своему населению.

Читайте также: Удар по Кремлю. Подоляк: Россия боится наступления ВСУ, пытается показать "апокалипсис"

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война владимир путин кремль пропаганда белый дом джон кирби
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 