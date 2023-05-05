США о возможных "ударах возмездия" РФ: Жестокость Путина зашкаливает, поводы ему не нужны

В Белом доме заявили, что диктатору Владимиру Путину не нужен повод для ударов по Украине, комментируя вопрос о возможном "возмездии" за взрыв над Кремлем. Об этом на брифинге сообщил представитель администрации Джо Байдена Джон Кирби.

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По его словам, россияне продолжают бомбить Украину ракетами и беспилотниками, а реакция Путина на якобы "атаку" на Кремль будет зависеть от него.

"Но трудно увидеть, что он сидит и ждет какого-то предлога, чтобы продолжать издеваться над украинским народом. Теперь, возможно, он воспользуется этим. И я не знаю, была ли это операция под ложным флагом", — сказал Кирби.

Он отметил, что только за сутки убито два десятка гражданских украинцев.

"Жестокость просто зашкаливает. В этом нет ничего пропорционального", — подчеркнул представитель Белого дома.

Президент Зеленский, комментируя обвинения Украины в атаке Кремля, заявил, что с Путиным разберется трибунал.

После взрыва над Кремлем россияне начали в очередной раз пугать Украину ядерным оружием. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат сказал, что Москва "вешает лапшу" своему населению.

Ранее россияне заявили, что якобы "украинские" беспилотники попытались атаковать Кремль.

В Сети опубликовали момент якобы удара беспилотников по Кремлю в ночь на 3 мая.

У Офиса президента нет информации о так называемых ночных атаках на Кремль, заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

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Дмитро Гриниченко

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