"США поддерживают Польшу". Навроцкий рассказал о встрече с Трампом на Генассамблее ООН

Марта и Кароль Навроцкие и Дональд и Мелания Трамп (Фото: Marcin Przydacz / EPA)

23 сентября руководители Польши и США Кароль Навроцкий и Дональд Трамп имели встречу, на которой последний вновь заявил о поддержке Варшавы со стороны Вашингтона. О разговоре, состоявшемся на полях 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщил руководитель Польши, передает телеканал Polsat.

Глава государства рассказал, что разговаривал с Трампом о выступлении последнего на Генассамблее ООН: "Я сказал президенту, что это было замечательное выступление".

Навроцкий отметил, что его американский коллега вспомнил о ситуации в Польше и Центральной Европе.

"Он сказал мне – он делает это постоянно со времени нашей первой встречи, – что Соединенные Штаты поддерживают Польшу и очень рады нашим глубоким, важным, основанным на ценностях отношениям между Польшей и США", – рассказал польский политик.

Он отметил, что на встрече также присутствовали первые леди – Марта Навроцкая и Мелания Трамп.

