"США поддерживают Польшу". Навроцкий рассказал о встрече с Трампом на Генассамблее ООН
23 сентября руководители Польши и США Кароль Навроцкий и Дональд Трамп имели встречу, на которой последний вновь заявил о поддержке Варшавы со стороны Вашингтона. О разговоре, состоявшемся на полях 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщил руководитель Польши, передает телеканал Polsat.
Глава государства рассказал, что разговаривал с Трампом о выступлении последнего на Генассамблее ООН: "Я сказал президенту, что это было замечательное выступление".
Навроцкий отметил, что его американский коллега вспомнил о ситуации в Польше и Центральной Европе.
"Он сказал мне – он делает это постоянно со времени нашей первой встречи, – что Соединенные Штаты поддерживают Польшу и очень рады нашим глубоким, важным, основанным на ценностях отношениям между Польшей и США", – рассказал польский политик.
Он отметил, что на встрече также присутствовали первые леди – Марта Навроцкая и Мелания Трамп.
Ранее, 19 сентября, глава Бюро международной политики при президенте Польши Марцин Пшидач заявлял, что на полях Генассамблеи ООН может состояться первая встреча польского президента и его украинского коллеги Владимира Зеленского.
- Последний раз Навроцкий и Трамп встречались в Белом доме 3 сентября – это был первый официальный визит польского президента. Уже через неделю, 10 сентября, состоялась дроновая атака по Польше – в тот же день глава Польши говорил с руководителем США в рамках консультаций с союзниками.
- 17 сентября польское медиа RMF 24 заявило, что Трамп передал Навроцкому письмо с неизвестным содержанием. Накануне этого руководитель Польши имел визиты в Германию и Францию насчет атаки российских беспилотников.
- 21 сентября, на фоне недавних инцидентов с залетом дронов РФ в Польшу и истребителей оккупантов в Эстонию, президент США подтвердил, что его страна окажет помощь Варшаве и странам Балтии в случае эскалации агрессии со стороны России.
- 23 сентября Трамп выступил за то, чтобы сбивать российские самолеты, которые нарушают воздушное пространство членов НАТО.
