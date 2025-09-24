"США підтримують Польщу". Навроцький розповів про зустріч із Трампом на Генасамблеї ООН

Польський керівник зауважив, що глава Штатів згадав про ситуацію у Польщі та Центральній Європі

Марта і Кароль Навроцькі та Дональд і Меланія Трамп (Фото: Marcin Przydacz / EPA)

23 вересня керівники Польщі та США Кароль Навроцький та Дональд Трамп мали зустріч, на якій останній знову заявив про підтримку Варшави з боку Вашингтона. Про розмову, яка відбулась на полях 80-ї сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку, повідомив керівник Польщі, передає телеканал Polsat.

Глава держави розповів, що розмовляв із Трампом про виступ останнього на Генасамблеї ООН: "Я сказав президенту, що це був чудовий виступ".

Навроцький зазначив, що його американський колега згадав про ситуацію у Польщі та Центральній Європі.

"Він сказав мені – він робить це постійно з часу нашої першої зустрічі, – що Сполучені Штати підтримують Польщу і дуже раді нашим глибоким, важливим, заснованим на цінностях відносинам між Польщею та США", – розповів польський політик.

Він зазначив, що на зустрічі також були присутні перші леді – Марта Навроцька та Меланія Трамп.

Раніше, 19 вересня, глава Бюро міжнародної політики при президентові Польщі Марцін Пшидач заявляв, що на полях Генасамблеї ООН може відбутися перша зустріч польського президента та його українського колеги Володимира Зеленського.