"США підтримують Польщу". Навроцький розповів про зустріч із Трампом на Генасамблеї ООН
23 вересня керівники Польщі та США Кароль Навроцький та Дональд Трамп мали зустріч, на якій останній знову заявив про підтримку Варшави з боку Вашингтона. Про розмову, яка відбулась на полях 80-ї сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку, повідомив керівник Польщі, передає телеканал Polsat.
Глава держави розповів, що розмовляв із Трампом про виступ останнього на Генасамблеї ООН: "Я сказав президенту, що це був чудовий виступ".
Навроцький зазначив, що його американський колега згадав про ситуацію у Польщі та Центральній Європі.
"Він сказав мені – він робить це постійно з часу нашої першої зустрічі, – що Сполучені Штати підтримують Польщу і дуже раді нашим глибоким, важливим, заснованим на цінностях відносинам між Польщею та США", – розповів польський політик.
Він зазначив, що на зустрічі також були присутні перші леді – Марта Навроцька та Меланія Трамп.
Раніше, 19 вересня, глава Бюро міжнародної політики при президентові Польщі Марцін Пшидач заявляв, що на полях Генасамблеї ООН може відбутися перша зустріч польського президента та його українського колеги Володимира Зеленського.
- Востаннє Навроцький та Трамп мали зустріч у Білому домі 3 вересня – це був перший офіційний візит польського президента. Уже за тиждень, 10 вересня, відбулась дронова атака по Польщі – того ж дня глава Польщі говорив із керівником США у межах консультацій із союзниками.
- 17 вересня польське медіа RMF 24 заявило, що Трамп передав Навроцькому листа з невідомим змістом. Напередодні цього керівник Польщі мав візити до Німеччини та Франції щодо атаки російських безпілотників.
- 21 вересня, на тлі нещодавніх інцидентів із зальотом дронів РФ до Польщі і винищувачів окупантів до Естонії, президент США підтвердив, що його країна надасть допомогу Варшаві та країнам Балтії у разі ескалації агресії з боку Росії.
- 23 вересня Трамп виступив за те, щоб збивати російські літаки, які порушують повітряний простір членів НАТО.
