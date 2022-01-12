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США советуют американцам не ездить в Украину из-за возросшей российской угрозы

Цей матеріал також доступний українською
12.01.2022, 20:55
США советуют американцам не ездить в Украину из-за возросшей российской угрозы - Фото
Госдепартамент США, Вашингтон (Фото: depositphotos.com)

Государственный департамент США продолжает советовать американцам воздержаться от поездок в Украину из-за возросших угроз со стороны России. Об этом сообщается на сайте Госдепа.

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Как отмечается в предупреждении Госдепа США от 12 января, сообщения о дальнейшей необычной военной активности России у границ Украины и в оккупированном Крыму продолжают поступать.

Госдеп напомнил гражданам США, что условия безопасности могут измениться практически без уведомления.

Граждане США в Украине должны знать, сообщает Госпдеп, что дальнейшие военные действия России в любой точке Украины серьезно повлияют на способность посольства США предоставлять консульские услуги, включая помощь гражданам США при выезде из страны.

СПРАВКА. Разведки говорят об угрозе полномасштабной агрессии РФ против Украины. Кремль шантажирует Запад войной, требуя от НАТО не брать Украину в Альянс и "собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года". Ответ НАТО: не Москве решать, кому быть в блоке. Запад грозит РФ беспрецедентными санкциями за вторжение. По некоторым данным, их не конкретизируют, чтобы Москва не смогла подготовиться. 
  • 10 января 2022-го на переговорах РФ и США в Женеве Вашингтон отказался закрывать двери в НАТО для Украины и обсуждать безопасность Европы без участия самой Европы.
  • 12 января прошли переговоры в рамках Совета НАТО-Россия: Кремль потребовал не брать Украину в Альянс – получил отказ.
  • 13 января должны состояться переговоры с Россией в рамках ОБСЕ.
  • Подробности встреч, комментарии и другие актуальные новости вокруг переговоров РФ и Запада читайте в хронике LIGA.net.
Наталия Медведева
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