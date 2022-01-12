США советуют американцам не ездить в Украину из-за возросшей российской угрозы

Государственный департамент США продолжает советовать американцам воздержаться от поездок в Украину из-за возросших угроз со стороны России. Об этом сообщается на сайте Госдепа.

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Как отмечается в предупреждении Госдепа США от 12 января, сообщения о дальнейшей необычной военной активности России у границ Украины и в оккупированном Крыму продолжают поступать.

Госдеп напомнил гражданам США, что условия безопасности могут измениться практически без уведомления.

Граждане США в Украине должны знать, сообщает Госпдеп, что дальнейшие военные действия России в любой точке Украины серьезно повлияют на способность посольства США предоставлять консульские услуги, включая помощь гражданам США при выезде из страны.

10 января 2022-го на переговорах РФ и США в Женеве Вашингтон отказался закрывать двери в НАТО для Украины и обсуждать безопасность Европы без участия самой Европы.

12 января прошли переговоры в рамках Совета НАТО-Россия: Кремль потребовал не брать Украину в Альянс – получил отказ.

13 января должны состояться переговоры с Россией в рамках ОБСЕ.

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Наталия Медведева

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