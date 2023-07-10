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Столтенберг подтвердил участие Зеленского на саммите НАТО в Вильнюсе. СМИ: Приедет в среду

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10.07.2023, 16:05
Столтенберг подтвердил участие Зеленского на саммите НАТО в Вильнюсе. СМИ: Приедет в среду - Фото
Йенс Столтенберг (Фото: ЕРА)

Генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции подтвердил участие президента Владимира Зеленского в саммите НАТО в Вильнюсе 11 июля.

"Мы обновим наши политические связи. Президент Зеленский присоединится к нам на инаугурационном заседании совета Украина-НАТО", – сказал Столтенберг.

Он также добавил, что этот саммит должен приблизить Украину к членству в НАТО.

Журналистка Bloomberg Дженнифер Джейкобс в Twitter заявила, что Зеленский приедет в Вильнюс 12 июля, в среду. В то же время, добавила она, в Офисе президента отказались давать какие-либо комментарии по этому поводу.

30 июня заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква сказал, что Зеленский, вероятно, не поедет на саммит, если Украина там не получит приглашение начать процесс вступления в НАТО. Представитель президента Сергей Никифоров 3 июля заявил, что в Офисе президента до сих пор не уверены насчет участия Зеленского в саммите НАТО.

1 июня 2023 года Зеленский заявил, что Украина готова вступить в НАТО, однако ждет готовности от Альянса.

Читайте также: Добро (не) пожаловать в НАТО. Что Украина получит на саммите в Вильнюсе: сценарии

Милана Головань
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Владимир Зеленскийнатойенс столтенбергсаммит
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