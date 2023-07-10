Столтенберг подтвердил участие Зеленского на саммите НАТО в Вильнюсе. СМИ: Приедет в среду
Генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции подтвердил участие президента Владимира Зеленского в саммите НАТО в Вильнюсе 11 июля.
"Мы обновим наши политические связи. Президент Зеленский присоединится к нам на инаугурационном заседании совета Украина-НАТО", – сказал Столтенберг.
Он также добавил, что этот саммит должен приблизить Украину к членству в НАТО.
Журналистка Bloomberg Дженнифер Джейкобс в Twitter заявила, что Зеленский приедет в Вильнюс 12 июля, в среду. В то же время, добавила она, в Офисе президента отказались давать какие-либо комментарии по этому поводу.
30 июня заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква сказал, что Зеленский, вероятно, не поедет на саммит, если Украина там не получит приглашение начать процесс вступления в НАТО. Представитель президента Сергей Никифоров 3 июля заявил, что в Офисе президента до сих пор не уверены насчет участия Зеленского в саммите НАТО.
1 июня 2023 года Зеленский заявил, что Украина готова вступить в НАТО, однако ждет готовности от Альянса.
- 5 июля 2023 года представитель Белого дома заявила, что страны-члены НАТО примут решение о членстве Украины, когда она будет "соответствовать всем требованиям и проведет необходимые реформы". В МИДе отреагировали и призвали Запад реформировать свое отношение к России.
- Кирби также сообщил, что не следует рассматривать саммит НАТО в Вильнюсе как "точку принятия решений" по конкретным системам вооружения.
- Глава ГУР Буданов заявил, что ожидания украинского общества от саммита НАТО "не будут удовлетворены", а Украину не пригласят присоединиться к Альянсу во время мероприятия.
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