Столтенберг підтвердив участь Зеленського на саміті НАТО у Вільнюсі. ЗМІ: Приїде у середу

Генсек НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції підтвердив участь президента Володимира Зеленського у саміті НАТО у Вільнюсі 11 липня.

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"Ми оновимо наші політичні зв’язки. Президент Зеленський приєднається до нас на інавгураційному засіданні ради Україна-НАТО", – сказав Столтенберг.

Він також додав, що цей саміт має наблизити Україну до членства в НАТО.

Журналістка Bloomberg Дженніфер Джейкобс у Twitter заявила, що Зеленський приїде до Вільнюса 12 липня, у середу. Водночас, додала вона, в Офісі президента відмовились давати будь-які коментарі з цього приводу.

30 червня заступник глави Офісу президента Ігор Жовква казав, що Зеленський, ймовірно, не поїде на саміт, якщо Україна там не отримає запрошення розпочати процес вступу до НАТО. Речник президента Сергій Никифоров 3 липня заявив, що в Офісі президента досі не впевнені щодо участі Зеленського у саміті НАТО.

1 червня 2023 року Зеленський заявив, що Україна готова вступити до НАТО, проте чекає на готовність від Альянсу.

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