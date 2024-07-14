"Сценарий как через ксерокс". Фицо прокомментировал покушение на Трампа

Премьер Словакии считает, что оппоненты Трампа так "подстрекают общественность, что какой-то неудачник берет в руки оружие"

Роберт Фицо (Фото: Szilard Koszticsak/EPA)

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, переживший нападение в мае, комментируя покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа, заявил, что сценарии нападений похожи. Об этом он написал в своем аккаунте в Facebook.

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"Если бы нападавший на Трампа знал словацкий, ему достаточно было бы прочесть газеты N, Sme или Aktuality, чтобы получить желание "разобраться" с непокорным бывшим президентом США. Сценарий как через ксерокс", — отметил Фицо.

По мнению словацкого премьера, политические оппоненты Трампа пытаются его "закрыть", а когда им это не удается, они так "подстрекают общественность, что какой-то неудачник берет в руки оружие".

"И сейчас мы станем свидетелями речей о необходимости примирения, умиротворения и прощения", – резюмировал Фицо.

15 мая в Фицо стреляли в городе Гандлов после выездного заседания правительства. Словацкий премьер получил тяжелые ранения, которые представляли угрозу его жизни, но его прооперировали, и состояние политика улучшилось. В Фицо стрелял 71-летний Юрай Цинтула, объяснивший свой поступок несогласием с политикой премьера.

13 июля в Трампа стреляли во время предвыборного митинга в городе Батлер. Один митингующий погиб, а двое получили тяжелые ранения после стрельбы. Нападавший также погиб.

Байден заявил, что молится о Трампе, в которого стреляли во время митинга в Пенсильвании. Он призвал нацию объединиться, чтобы осудить это.

Зеленский, комментируя покушение на Трампа, заявил, что такому насилию нет оправданий и не должно быть места нигде в мире.

ФБР сообщило, что в Трампа стрелял 20-летний житель Пенсильвании Томас Мэтью Крукс.

Лидеры Германии, Франции, Великобритании, Венгрии, Италии, Израиля и Аргентины осудили покушение на Трампа.

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