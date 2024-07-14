"Сценарій як через ксерокс". Фіцо прокоментував замах на Трампа

Прем'єр Словаччини вважає, що опоненти Трампа так "підбурюють громадськість, що якийсь невдаха бере до рук зброю"

Роберт Фіцо (Фото: Szilard Koszticsak/EPA)

Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який пережив напад у травні, коментуючи замах на кандидата у президенти США Дональда Трампа, заявив, що сценарії нападів схожі. Про це він написав у своєму акаунті у Facebook.

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"Якби нападник на Трампа знав словацьку, йому достатньо було б прочитати газети N, Sme або Aktuality, щоб отримати бажання "розібратися" з непокірним колишнім президентом США. Сценарій як через ксерокс", – зазначив Фіцо.

На думку словацького прем’єра, політичні опоненти Трампа намагаються його "закрити", а коли їм це не вдається, вони так "підбурюють громадськість, що якийсь невдаха бере до рук зброю".

"І зараз ми станемо свідками промов про необхідність примирення, умиротворення та прощення", – резюмував Фіцо.

15 травня у Фіцо стріляли у місті Гандлов після виїзного засідання уряду. Словацький прем’єр отримав тяжкі поранення, які становили загрозу життю, але його прооперували, й стан політика покращився. У Фіцо стріляв 71-річний Юрай Цинтула, який пояснив свій вчинок незгодою з політикою прем’єра.

13 липня у Трампа стріляли під час передвиборчого мітингу в місті Батлер. Один учасник мітингу загинув, а двоє отримали важкі поранення після стрілянини. Нападник також загинув.

Байден заявив, що молиться за Трампа, в якого стріляли під час мітингу в Пенсільванії. Він закликав націю об’єднатися, аби засудити це.

Зеленський, коментуючи замах на Трампа, заявив, що такому насильству немає виправдань і не повинно бути місця будь-де у світі.

ФБР повідомило, що у Трампа стріляв 20-річний мешканець Пенсільванії Томас Метью Крукс.

Лідери Німеччини, Франції, Великої Британії, Угорщини, Італії, Ізраїлю та Аргентини засудили замах на Трампа.

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