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Суд арестовал немецкую усадьбу, землю и конюшню экс-нардепа Онищенко

Цей матеріал також доступний українською
30.12.2021, 15:22
Суд арестовал немецкую усадьбу, землю и конюшню экс-нардепа Онищенко - Фото
Александр Онищенко (Фото – Aleksandr Onyshenko/Instagram)

Высший антикоррупционный суд наложил арест на имущество в Германии экс-депутата Рады Александра Онищенко. Об этом говорится в определении суда от 23 декабря 2021 года.

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Речь идет об имуществе компании Gut Einhaus Liegenschafts GmbH, а также на корпоративные права.

11% ее уставного капитала принадлежит компании Онищенко Ostexpert Limited.

Арестованы земельные участки в Герцлаке (Нижняя Саксония), усадьба, главная конюшня с конским снаряжением, офис скотовода, прачечная, кухня, два офисных помещения, конюшня для молодняка лошадей, помещение для содержания скота на пастбище для лошадей, вся техника на их территории и т.д.

Суд арестовал немецкую усадьбу, землю и конюшню экс-нардепа Онищенко

В октябре 2021 года Онищенко получил российский паспорт. Теперь он выступает за сборную РФ по конному спорту.

  •  Генпрокуратура подозревает Онищенко в организации незаконной схемы по перепродаже газа в 2013-2016 годах. По версии следствия, участники схемы незаконно завладели 1,6 млрд грн. ПАО Укргаздобыча был нанесен ущерб на 740 млн грн, а госбюджет недополучил свыше 2 млрд.
  • В ноябре 2019 года Онищенко проиграл все суды, и его возвращение в Украину планировалось на декабрь того же года, однако экс-нардеп не вернулся.
  • 11 февраля 2020 года Онищенко попросил Германию о политическом убежище. Германия по запросу НАБУ и САП его арестовала, но отказалась экстрадировать, поскольку условия украинских тюрем якобы не соответствуют стандартам Европейской конвенции по правам человека.
  • В мае 2021 года Германия также отказала Онищенко в предоставлении политического убежища и призвала его срочно покинуть территорию страны.
Александр Матвиенко
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Александр Онищенко Германия суд арест имущество конюшня
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