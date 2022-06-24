Суд запретил деятельность бывшей Партии политики Путина
24.06.2022, 15:12
Флаги Партии политики Путина (Фото - unc.ua)
Восьмой апелляционный административный суд запретил деятельность пророссийской партии Русь Единая, которая раньше называлась Партия политики Путина. Об этом сообщается в Facebook суда.
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"Информируем, что судом удовлетворены исковые требования Минюста: запрещена деятельность политической партии Русь Единая", – говорится в решении суда.
Деньги и другие активы партии, ее областных, городских, районных организаций, первичных организаций и других структурных образований переданы в собственность государства.
СПРАВКА. Партия была зарегистрирована в 2003 году под названием Славянский народно-патриотический союз. В 2005 году партия сменила название на Партия политики Путина. Партия принимала участие в парламентских выборах 2006 года, где набрала всего 0,12% голосов.
По информации, Youcontrol еще 21 июня 2022 года в Украине действовали 17 ячеек Партии политики Путина и еще 10 – Русь Единая.
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