Судья Вовк отдыхал в Конча-Заспе с коллегами из ОАСК, экс-прокурором и нардепом – УП

По данным Украинской правды, руководитель Окружного административного суда Киева Павел Вовк отдыхал в ресторане "Фабиус" в Конча-Заспе среди суддей и своих заместителей, экс-прокурора Максима Мельниченко и бывшего народного депутата от блока Петра Порошенко Василия Яницкого.

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Журналисты утверждают, что на видео с праздника среди гостей можно увидеть таких судей ОАСК:

– Владимир Келеберда. Заместитель Вовка, который, по данным журналистов Наші Гроші, не указал в декларациях дома и квартиру;

– Виктор Шулежко. УП утверждает, что якобы принимал решение в пользу предприятий Дмитрия Фирташа;

– Виталий Амельохин, который рассматривал дело о национализации Приватбанка.

"Также на праздновании вместе с Вовком заметили судью Евгения Аблова, который фактически обязал "Беркут" разогнать Майдан в декабре 2013 года, и Игоря Погрибниченко – ключевого судью, который принимал нужные Вовку решения с целью блокирования ВККС", – говорится в сообщении.

По информации журналистов, на мероприятии Вовк обнимался с бывшим прокурором ОГП, а сейчас замглавой администрации порта "Южный" в Одесской области Максимом Мельниченко. Также на снятом у ресторана видео УП рассмотрела бывшего нардепа от БПП Василия Яницкого.

По данным УП, среди гостей можно заметить человека, похожего на экс-заместителя главы службы Главного управления юстиции Александра Липового, и экс-заместителя Одесского окружного админсуда Алексея Колесниченко.

LIGA.net обратилась за комментами в ОАСК и готова опубликовать комментарии упомянутых в расследовании лиц.

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Владислава Михайленко

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