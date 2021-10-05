Судья Вовк отдыхал в Конча-Заспе с коллегами из ОАСК, экс-прокурором и нардепом – УП
По данным Украинской правды, руководитель Окружного административного суда Киева Павел Вовк отдыхал в ресторане "Фабиус" в Конча-Заспе среди суддей и своих заместителей, экс-прокурора Максима Мельниченко и бывшего народного депутата от блока Петра Порошенко Василия Яницкого.
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Журналисты утверждают, что на видео с праздника среди гостей можно увидеть таких судей ОАСК:
– Владимир Келеберда. Заместитель Вовка, который, по данным журналистов Наші Гроші, не указал в декларациях дома и квартиру;
– Виктор Шулежко. УП утверждает, что якобы принимал решение в пользу предприятий Дмитрия Фирташа;
– Виталий Амельохин, который рассматривал дело о национализации Приватбанка.
"Также на праздновании вместе с Вовком заметили судью Евгения Аблова, который фактически обязал "Беркут" разогнать Майдан в декабре 2013 года, и Игоря Погрибниченко – ключевого судью, который принимал нужные Вовку решения с целью блокирования ВККС", – говорится в сообщении.
По информации журналистов, на мероприятии Вовк обнимался с бывшим прокурором ОГП, а сейчас замглавой администрации порта "Южный" в Одесской области Максимом Мельниченко. Также на снятом у ресторана видео УП рассмотрела бывшего нардепа от БПП Василия Яницкого.
По данным УП, среди гостей можно заметить человека, похожего на экс-заместителя главы службы Главного управления юстиции Александра Липового, и экс-заместителя Одесского окружного админсуда Алексея Колесниченко.
LIGA.net обратилась за комментами в ОАСК и готова опубликовать комментарии упомянутых в расследовании лиц.
- 7 июля 2020 года НАБУ сообщило о вручении подозрений главе ОАСК Павлу Вовку и еще ряду его коллег.
- 3 ноября НАБУ объявило Вовка в розыск, а 24 декабря детективы пытались вручить повестку в суд убегающему от них главе ОАСК.
- 3 февраля 2021-го Высший антикоррупционный суд разрешил принудительный привод Вовка на судебное заседание. Однако 8 февраля его не нашли и не смогли доставить в суд. 16 февраля Вовка снова не смогли найти.
- 15 марта в ВАКС приостановили рассмотрение дела главы ОАСК – Вовк опять не явился.
- 17 марта ВАКС отказался продлить сроки следствия по делу судей ОАСК.
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